Corona: 69 Patienten in mittelsächsischen Kliniken

Mittelsachsen/Region Döbeln

In Mittelsachsen ist die Zahl der Menschen, die sich seit März mit dem Corona-Virus infiziert haben, auf 1663 gestiegen (Stand Freitag 12 Uhr). Das ist ein Zuwachs im Vergleich zum Vortag von 93 positiven Fällen. Rein rechnerisch sind circa 860 Personen wieder genesen.

Aufgeschlüsselt auf die Altkreise stellen sich die Fallzahlen so dar: Region Freiberg 838 (+41), Region Mittweida 572 (+27) und Region Döbeln 253 (+25). 1655 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne. Im Zusammenhang mit Corona gestorben sind in Mittelsachsen bislang elf Menschen.

Sieben Menschen beatmet

Die Zahl der Personen, die in mittelsächsischen Kliniken behandelt werden, stieg auf 69. Davon müssen sieben Personen beatmet werden. In der Helios Klinik Leisnig gibt es aktuell einen Patienten weniger mit Covid 19 als am Vortag. Die Zahl sank auf der Normalstation von sechs auf vier, auf der Intensivstation stieg sie von einem auf zwei Patienten.

Im Gesundheitsamt des Landkreises ging die Meldung ein, dass nun auch die Oberschule Niederbobritzsch betroffen ist. Ob es sich um Kinder oder Erwachsene handelt, darüber informiert die Kreisverwaltung nicht mehr.

Von Olaf Büchel