Neun bestätigte Infektionen in Leisnig

Bisher hat es in der Kommune Leisnig neun bestätigte Infektionen mit dem Corona-Virus gegeben. Darüber informierte Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) in der jüngsten Sitzung vom Leisniger Stadtrat. Er nannte auch Vergleichszahlen: In der Hartha seien es vier Fälle gewesen, in Döbeln 28 Fälle.

Mit dem Gesundheitsamt stünden die Kommunen in Kontakt. Es werde täglich über die Entwicklung informiert. „Für mich sind derartige Zahlen auch ein Gradmesser dafür, wie wir selbst in Leisnig mit der Situation umgehen, auf was wir uns speziell einrichten müssen“, sagt das Verwaltungsoberhaupt. Das das Altstadtfest in diesem Jahr abgesagt, auch nicht innerhalb des Jahres verschoben wird, stand bereits Mitte April fest. Das hat wenige mit der Anzahl der Infektionen zu tun, eher mit der generellen Unsicherheit, welche Anordnungen noch von oberen politischen Ebenen erlassen werden.

Was Goth indessen freut: In keinem der zwei Pflegeheime in der Kommune, weder im kommunalen Pflegeheim „Am Sonnenblick“ noch im „Waldidyll“ in Paudritzsch, habe es Infektionen mit dem Corona-Virus geben.

Entscheidend ist die weiter Entwicklung von Infektionszahlen unter andere m dafür , ob das Freibad in dieser Saison geöffnet werden kann.

Ab dieser Woche werden die Schwimmbecken regulär vorbereitet. Das Wasser solle auch regulär wie in jedem Jahr beprobt werden. Goth dazu: „Nach gegenwärtigem Vorbereitungsstand könnte das Leisniger Freibad am 12. Juni öffnen. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass alle geltenden Hygieneregeln eingehalten werden können.

Dazu muss nun in diesem Jahr eigens ein Konzept erarbeitet werden. Dieses befindet sich für das Leisniger Freibad derzeit noch in Arbeit, sagt der Bürgermeister.

Zusätzlich zu den Beprobungsergebnissen über das Badewasser und dessen Qualität muss auch dieses Konzept beim Gesundheitsamt vom Landratsamt Mittelsachsen eingereicht werden. Es ist ein Kriterium dafür, ob das Bad geöffnet werden darf.

Ob für die Freibadzulassung auch eventuelle Obergrenzen von Infektionszahlen in einer Kommune eine Rolle spielen, ist in der Stadtverwaltung Leisnig nicht bekannt.

Von Steffi Robak