Corona: Deutlich mehr Patienten in den Kliniken Mittelsachsens

Mittelsachsen/Döbeln

Das Gesundheitsamt Mittelsachsen hat 242 neue Covid-19-Fälle gemeldet (Stand: Freitag 12 Uhr). Insgesamt steigt damit die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen seit März auf 6085. Davon entfallen 791 auf den Altkreis Döbeln (+49), 2142 auf den Altkreis Mittweida (+95) und 3152 auf den Altkreis Freiberg (+98). Die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit Corona stehen, ist in Mittelsachsen nicht weiter angestiegen.

17 Patienten beatmet

Aber es gibt einen deutlichen Zuwachs an Corona-Patienten in mittelsächsischen Kliniken. So werden in den Krankenhäusern derzeit 155 Corona-Patienten stationär behandelt, das sind 14 mehr als am Donnerstag. Davon müssen 17 Patienten beatmet werden (+1). In der Helios Klinik Leisnig befinden sich derzeit sechs Covid-19-Patienten auf Normalstation und vier auf Intensivstation. Seit Beginn der Pandemie wurden 12 286 Quarantänebescheide erlassen. Der Inzidenzwert liegt in Mittelsachsen laut Robert Koch Institut bei 358 (-24/Stand Freitag 0 Uhr).

Anzeige

.

Von daz