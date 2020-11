Corona: Elfter Todesfall in Mittelsachsen

Mittelsachsen/Döbeln

Im Zusammenhang mit Corona gibt es einen weiteren Todesfall in Mittelsachsen. Es handelt sich dabei um einen 91-jährigen Mann mit Vorerkrankung, wie das Landratsamt informiert. Somit wurden im Landkreis seit März elf Menschen registriert, die an oder mit Corona gestorben sind. Derzeit werden 44 Patienten stationär in mittelsächsischen Kliniken behandelt, das sind fünf mehr als am Vortag. Sieben dieser Patienten müssen beatmet werden, am Vortag waren es sechs. Die Zahl der neuen positiven Corona-Befunde in Mittelsachsen beträgt 60 (Stand Dienstag 12 Uhr). Damit stieg die Fallzahl seit März auf 1349. Verteilt auf die Altkreise sind es in der Region Mittweida 446, im Altkreis Döbeln 208 und im Altkreis Freiberg 695 Befunde. 1514 Personen befinden sich laut Gesundheitsamt in Quarantäne.

Seniorensportwoche abgesagt

Der Kreissportbund Mittelsachsen ( KSB) hat nach der bereits verkündeten Absage der zentralen Auftaktveranstaltung in Lüttewitz nun die komplette Seniorensportwoche gestrichen, die eigentlich vom 20. bis 27. November geplant war. „Wir werden den beteiligten Vereinen und deren Mitgliedern dennoch eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen. Wir hatten unseren beliebten Seniorensportkalender für das Jahr 2021 ja bereits lange im Vorfeld fertiggestellt“, erklärt KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert. „Bei unseren anderen Veranstaltungen ziehen wir jetzt Plan B aus der Schublade“, sagt Kahlert weiter. So sollen die geplanten Fort- und Ausbildungen für Übungsleiter an den Novemberwochenenden, die Beratung für Kinder- und Jugendarbeit am 17. November sowie die Regionalkonferenzen am 10., 17. und 26. November jeweils in Online-Formaten absolviert werden. Interessenten können sich zu allen genannten Veranstaltungen noch über die KSB-Homepage www.ksb-mittelsachsen.de anmelden.

Lesung fällt aus

Die Stadt Döbeln vermeldet, dass die für diesen Sonntag vorgesehene Lesung in der Stadtbibliothek Döbeln mit dem Autor Frank Goldammer ebenfalls ausfallen muss. Bereits erworbene Karten können in der Stadtbibliothek zurückgegeben werden.

