Leisnig

Zwei große Stapel Bücher packt Margita Keller auf den Tisch in der Leisniger Stadtbibliothek. Seit Donnerstag kann die Stammleserin ihre Bücherei wieder ohne zuvor vereinbarten Termin aufsuchen. Als die Bücherei nach der Mittagspause um 13 Uhr öffnet, steuern viele Leserinnen mit großen Taschen und Beuteln die Einrichtung an.

„Es ist ein Stück Normalität, dass die Leser spontan vorbei kommen können“, sagt die Leiterin Kerstin Otto. Zwar müsse in der Einrichtung Mund-Nase-Schutz getragen werden. Es sei auch noch nicht wieder erlaubt, nach Herzenslust die Regalreihen zu durchstreifen. Die Medienausleihe funktioniert jedoch.

Bei der Stadtverwaltung gab es eine Beratung, wie sich die Stadt in ihren öffentlichen Einrichtungen verhalten will. „Die Inzidenzzahlen pendeln um Werte, welche mal strengere, mal lockere Maßnahmen erfordern“, sagt Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Es sei also weiterhin Vorsicht geboten.

Großes öffentliches Augenmerk liege auf der Begegnungsstätte an der Rosa-Luxemburg-Straße. Dafür gilt derzeit Folgendes: Leiterin Silke Kluge kann für Gruppen von 15 Gästen wieder zu Veranstaltungen einladen. Diese können im Freien auf dem Gelände zusammen sitzen. Mit dem Servieren von Kaffee und Kuchen wolle man hingegen noch warten.

„Es ist mir bewusst, dass in der Vergangenheit die Gruppen manchmal größer waren als 15 Personen. Das gilt zum Beispiel für Selbsthilfegruppen“, so das Stadtoberhaupt. „Mit Frau Kluge haben wir uns verständigt, dass sie das in ihre Verantwortung nimmt. Sie hat das nötige Fingerspitzengefühl, damit die Begegnungsstätte gemäß geltender Regelungen langsam wieder in Betrieb gehen kann.“

Für das Rathaus bleibe die Regelung erhalten, dass sich Bürger telefonisch Termine vereinbaren können. „Das bewährte sich in den vergangenen Monaten und erleichtert sowohl den Rathausbesuchern als auch den Angestellten die Zeitplanung“, so sein Fazit.

Die Umbauten im Foyer, direkt hinter der Eingangstür, sind ebenfalls in Gang gesetzt. Die erste Tür hinter dem Rathausportal wurde ein paar Meter in den langen Flur hinein versetzt. Der Wartebereich vorm Bürgerbüro beziehungsweise vorm Amt für Personenstandswesen vergrößerte sich damit. Die Wartenden können auf Abstand bleiben.

Von Steffi Robak