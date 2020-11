Mittelsachsen/Döbeln

In Mittelsachsen ist die Zahl der Menschen, die sich seit März nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert haben, auf 1755 gestiegen (Stand Sonntag 12 Uhr). Das ist ein Zuwachs im Vergleich zum Vortag von 32 positiven Fällen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass am Wochenende in der Regel deutlich weniger Fälle registriert werden, als an den Wochentagen. Aufgeschlüsselt auf die Altkreise stellen sich die Fallzahlen so dar: Region Freiberg 886 (+20), Region Mittweida 606 (+6) und Region Döbeln 262 (+5). Ein Fall wird von einem anderen Gesundheitsamt übernommen, ist aber in der Gesamtstatistik enthalten. Daher stimmt die Summe der Fälle der Altkreise nicht mit der Gesamtfallzahl überein, wie das Landratsamt informiert.

Die Zahl der Personen, die in mittelsächsischen Kliniken behandelt werden, beträgt jetzt 72, drei mehr als am Sonnabend. Davon müssen sechs Personen beatmet werden, eine weiniger als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle im Landkreis, die mit Corona im Zusammenhang stehen, liegt weiterhin bei elf.

FDP-Vorstoß: Gesundheitsamt unterstützen

Indes fordert die FDP Mittelsachsen die Städte und Gemeinden im Landkreis auf, mit aktuell unterbeschäftigtem öffentlichen Personal das Gesundheitsamt zu unterstützen. „Die Gesundheitsämter sind vielerorts mit ihrer Arbeit längst an der Kapazitätsgrenze angekommen. Kein Wunder, denn für die intensive Kontaktverfolgung wie bei dieser Großpandemie sind sie personell nicht ausreichend aufgestellt. Auf der anderen Seite kann ein Teil der Mitarbeiter von geschlossenen kommunalen Kultur- und Freizeiteinrichtungen mindestens bis Ende November keiner Beschäftigung mehr am bisherigen Arbeitsort nachgehen“, begründet der stellvertretende Kreisvorsitzende der FDP Mittelsachsen, Bernd Wetzig, den Vorstoß der Liberalen. Zumindest solle geprüft werden, ob aktuell unterbeschäftigte Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes das Gesundheitsamt des Landkreises Mittelsachsen auf freiwilliger Basis personell unterstützen können. Wetzig: „Diese Mitarbeiter könnten das Team im Gesundheitsamt beispielsweise bei der Kontaktverfolgung sowie anderen Tätigkeiten helfen, um die Fachexperten zu entlasten. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass die Bekämpfung der Pandemie zurzeit alleroberste Priorität hat.“

Von Olaf Büchel