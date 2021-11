Corona-Fälle in Grundschulen: Infektionsgeschehen in Ostrau unkontrollierbar

Region Döbeln

Vier Grundschulen in der Region Döbeln müssen ganz oder teilweise geschlossen werden. Dort häuften sich in den vergangenen Tagen die Corona-Fälle bei Schülern, Lehrern oder anderem Personal. Die Verordnung zur Schließung kam vom Freistaat Sachsen. Das geschah für die Grundschule in Döbeln-Ost sowie für die Ostrauer Grundschule bereits am 10. November. Die Grundschulen von Großweitzschen und die Kunzemannschule in Döbeln wurden laut Anordnung des Freistaates am 11. November geschlossen. Für alle vier Grundschulen gilt die Schließung vorerst bis zum 19. November.

Infektionsgeschehen in Ostrau unkontrollierbar

In Ostrau kam es in den vergangenen Tagen in jeder Klassenstufe zu Coronafällen. So wurden in der ersten Klasse sieben positive PCR-Test-Ergebnisse auf das Coronavirus sowie neun weitere Verdachtsfälle registriert. Am Sonntag, 7. November, wurden zwei weitere Verdachtsfälle gemeldet. Am darauffolgenden Montag kamen vier weitere positive Ergebnisse aus Selbsttest zu Stande. Am 9. November gab es erneut sieben positive Ergebnisse aus Selbsttests. In der Klassenstufe zwei gab es ein positives PCR-Ergebnis. Dort ist eine Lehrkraft mittels PCR-Test positiv getestet wurden. In der Klassenstufe vier gibt es derzeit vier Verdachtsfälle. Der erste stammt vom Montag, ein weiterer vom Dienstag, zwei vom Mittwoch. Seitens des Kultusministeriums wird das Infektionsgeschehen an der Ostrauer Grundschule als nicht mehr kontrollierbar bewertet, wenn der Präsenzunterricht uneingeschränkt fortgeführt werden würde. Die Klassenstufen eins bis vier gingen deshalb in die häusliche Lernzeit über.

Grundschule in Döbeln-Ost komplett geschlossen

In der Grundschule in Döbeln-Ost sind die Klassenstufen zwei und drei betroffen. Dort findet keine Präsenzbeschulung mehr statt. Drei Klassen verzeichnen insgesamt sechs Infektionen. Die zweiten und dritten Klassen befinden sich deswegen in der häuslichen Lernzeit. Auch hier sieht das Kultusministerium eine begründete Gefahr weiterer Infektionen an der Schule, wenn der Schulbetrieb normal weitergeführt wird.

In der Döbelner Kunzemannschule sowie der Grundschule in Großweitzschen sind die vierten Klassen betroffen. Für diese Klassenstufe entfällt der Präsenzunterricht. Für alle anderen Klassenstufen wird eingeschränkter Regelbetrieb angeordnet. Ähnlich sieht es in der Grundschule in Großweitzschen aus: Hier entfällt die Präsenzbeschulung der Klassenstufe vier, für die anderen Klassenstufen wurde eingeschränkter Regelbetrieb angeordnet.

Die Schließungsanordnungen berufen sich auf die seit dem 5. November geltende Corona-Schutzverordnung. Danach darf eine Schule teilweise oder vollständig geschlossen werden, wenn es unter Schülern, Lehrkräften sowie sonstigem Personal mehr als eine Sars-Cov-2-Infektion gibt. Für jede einzelne der Schulen gibt es eine konkrete Allgemeinverfügung zur Schulschließung. Die sind im Internet unter www.coronavirus.sachsen.de zu finden.

Von DAZ