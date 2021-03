Corona-Fälle in Ostrau: Kita, Hort und Grundschule betroffen

Ostrau/Kiebitz

Weil die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Mittelsachsen an fünf aufeinander folgenden Tagen über 100 lag, mussten die Kindereinrichtungen bereits vergangene Woche wieder schließen. Statt im eingeschränkten Regelbetrieb befinden sich Kindergarten, Krippe und Hort in Ostrau und Kiebitz seitdem wieder im Notbetrieb. Das heißt: Nur Kinder, deren Eltern Anspruch auf Notbetreuung haben, werden in der Zeit von 6 bis 17 Uhr betreut.

Erste und zweite Klasse betroffen

Doch mehrere Fälle positiv getesteter Kinder, Erzieher und Lehrer zwangen die Gemeinde Ostrau dazu, Kindereinrichtungen oder zumindest einzelne Gruppen und Klassen wieder zu schließen. Bereits in der vergangenen Woche betraf das die zweiten und eine erste Klasse der Grundschule. Am Montag begannen die zweiwöchigen Osterferien, so dass die Schüler die Grundschule sowieso nicht besuchen.

Krippengruppe in Quarantäne

Seit Dienstag ist nun aber auch der Hort geschlossen. Und auch in den Kindertagesstätten der Gemeinde sind Gruppen betroffen. So mussten sich am Dienstag eine Kinderkrippengruppe sowie betroffene Erzieher in Quarantäne begeben. „Die Notbetreuung in den Kindertagesstätten in Ostrau und Kiebitz kann aber noch gewährleistet werden“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Aktuell werden 25 Kinder in der Ostrauer Einrichtung und acht Kinder in Kiebitz notbetreut. „Unsere Einrichtung hat es erwischt. Die Fälle kamen jetzt wirklich gehäuft vor.“ Die Erzieher sollen nun täglich getestet werden.

Von Stephanie Helm