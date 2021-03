Corona-Fall im Mockritzer Kindergarten

Mockritz

Bereits letzte Woche wurde eine Erzieherin der Kindertagesstätte in Mockritz positiv auf das Coronavirus getestet. Das bestätigt Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) auf Nachfrage. Die Gemeinde Großweitzschen ist Träger der Einrichtung. Betroffen ist demnach der Kindergarten. Die Krippe ist nach wie vor offen. All diejenigen, die mit der infizierten Erzieherin Kontakt hatten, mussten sich in Quarantäne begeben. Deshalb wurde der Kindergarten geschlossen. Die verordnete Quarantäne endet laut Bürgermeister in dieser Woche. „Der Kindergarten ist noch bis Freitag geschlossen“, sagt er dazu. Die Kinderkrippe blieb von einer Schließung verschont. Das ist der strikten Trennung der einzelnen Gruppen zu verdanken.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass auch die Kindertagesstätte „Nido – Das Nestchen“ in Börtewitz vorübergehend wegen positiver Testungen auf das Corona-Virus sowohl unter Erziehern als auch unter den Kindern und den damit verbundenen Forderungen nach Quarantäne bis zum 30. März geschlossen werden musste.

Von Stephanie Helm