Corona-Fall in Waldheimer Wohnheim

Mittelsachsen

Die Zahl der vom Corona-Virus betroffenen Personen im Landkreis Mittelsachsen ist innerhalb eines Tages um 21 Personen gestiegen. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Infizierten auf 540. In Döbeln infizierten sich im Vergleich zum Vortag eine Person mehr mit dem Corona-Virus, in Freiberg sechs und in Mittweida 14. Es sind zudem mehrere Schulen und Gemeinschaftseinrichtungen betroffen.

Wohnheim und Grundschule betroffen

Nach Angaben des Landratsamtes Mittelsachsen hat das Gesundheitsamt die Bewohner eines Wohnheimes in Waldheim getestet. Dort gab es einen bestätigten Corona-Fall. Auch in der Geringswalder Grundschule musste sich eine Klasse in Quarantäne begeben, weil ein positiver Corona-Fall vorliegt. Zwei weitere Klassen stehen unter Beobachtung. Das heißt: Wer Symptome entwickelt, ist verpflichtet, sich sofort bei einem Arzt zu melden.

Am Gymnasium in Freiberg gab es ebenfalls einen positiven Fall. Eine Schulklasse steht deshalb unter Beobachtung. Am Samstag soll eine Klasse der Grundschule in Mohsdorf im Gesundheitsamt getestet werden.

Kontaktpersonen kategorisieren

Das Gesundheitsamt steht in Kontakt mit allen Einrichtungen und berät das weitere Vorgehen. Alle Kontaktpersonen der Kategorie 1 werden vom Gesundheitsamt kontaktiert und informiert. Das Gesundheitsamt handelt nach den Regelungen des Robert-Koch-Institutes. Es gibt Kontaktpersonen der Kategorie 1 und 2. Alle Kontaktpersonen nach der Kategorie 1 werden getestet – Kriterien sind beispielsweise die Dauer und Intensität des Kontaktes. Die Personen der Kategorie 1 müssen alle für zwei Wochen in Quarantäne, das Gesundheitsamt erstellt entsprechende Bescheide. Seit März wurden 2.810 Quarantänebescheide erlassen, 2335 Personen haben die Quarantäne wieder verlassen.

