Corona-Fallzahlen im Landkreis Mittelsachsen steigen weiter

Mittelsachsen/Döbeln

Bestätigte Coronafälle im Landkreis gibt es seit März 3957 (Stand: Samstag, 12 Uhr). Das sind im Vergleich zum Vortag 90 Fälle mehr. Im Altkreis Döbeln ist die Zahl um 11 auf 543 gestiegen. Die aktuellen Fallzahlen in den beiden anderen Altkreisen: Freiberg 1996 (+ 47 zum Vortag) und Mittweida 1418 (+ 32).

In den mittelsächsischen Kliniken werden derzeit 93 Personen behandelt (- 14). Beatmet werden müssen zehn Personen (+ 2). Die Zahl der Todesfälle beträgt weiter 14. Derzeit in Quarantäne befinden sich in Mittelsachsen 2879 Menschen. Der Inzidenzwert in Mittelsachsen liegt laut Sozialministerium Sachsen bei 276,6 (Stand: 27.11.).

Von DAZ