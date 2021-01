Corona: Fehlerhafte Corona-Zahlen für Döbeln?

Mittelsachsen/Döbeln

Die Zahlen positiver Coronatests in Mittelsachsen steigen weiter an. Am Samstag vermeldet der Landkreis einen Anstieg der bestätigten Corona-Nachweise zum Vortag auf 11 739 (+ 196). Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert und liegt weiterhin bei insgesamt 200.

Die Zahl der an Corona erkrankten Patienten, die stationär in Krankenhäusern behandelt werden müssen, sank leicht auf 163 (-8). 27 Patienten müssen derzeit beatmet werden (+1). Nachdem am Freitag ein Rückgang des Inzidenzwert in Mittelsachsen verzeichnet werden konnte, stieg dieser laut Robert Koch Institut nun auf 304,5 an (+6,6/Stand Samstag, 0 Uhr).

Der Landkreis Mittelsachsen vermeldet für den Altkreis Mittweida 4470 (+77) und für den Altkreis Freiberg 5244 (+73) positiv Getestete. In Döbeln lägen laut Landkreis 4470 positive Testergebnisse vor – genau wie in Mittweida. Das die Döbelner Zahl stimmt, darf angezweifelt werden. Sie wäre mit Zahl der insgesamt bestätigten Fälle nicht vereinbar und würde einen Anstieg von 2437 im Vergleich zum Vortag bedeuten.

