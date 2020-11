Corona: Fünf weitere Todesfälle in Mittelsachsen

Mittelsachsen/Region Döbeln

Die Zahl der Todesfälle in Mittelsachsen, die mit Corona im Zusammenhang stehen, ist auf 19 gestiegen. Das sind fünf Todesfälle mehr als noch am Wochenende registriert waren. Bei allen fünf Verstorbenen handelt es sich um betagte Menschen mit Vorerkrankungen, wie der Pressesprecher des Landratsamtes, André Kaiser, auf Nachfrage erklärte. Es verstarben zwei Frauen im Alter von 90 und 98 Jahren sowie drei Männer im Alter von 83 bis 87 Jahren. Im Landkreis gibt es seit März 4161 bestätigte Nachweise des Coronavirus (+151/Stand Montag 13 Uhr). Im Altkreis Döbeln ist die Zahl um 13 auf 567 gestiegen. Die aktuellen Fallzahlen in den beiden anderen Altkreisen: Freiberg 2123 (+102 gegenüber Vortag) und Mittweida 1471 (+36). In den mittelsächsischen Kliniken werden derzeit 114 Personen wegen Corona behandelt (+8). Beatmet werden müssen zwölf Personen (-1). Derzeit in Quarantäne befinden sich in Mittelsachsen 2878 Menschen. Der Inzidenzwert in Mittelsachsen liegt laut Sozialministerium Sachsen bei 226,6 (Stand 30.11.).

Von daz