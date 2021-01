Corona: Gesundheitsamt meldet 19 neue Todesfälle – Polizei löst Party in Döbeln auf

Mittelsachsen/Döbeln

Das Gesundheitsamt meldet die hohe Zahl von 19 neuen Todesfällen. Dabei handelt es sich laut Landratsamt um neun Frauen und zehn Männer, die zwischen 58 und 94 Jahre alt waren. Alle hatten den Angaben zufolge Vorerkrankungen. Die Zahl der Todesfälle, die mit Corona im Zusammenhang stehen, steigt damit im Landkreis Mittelsachsen auf 303 seit März vorigen Jahres.

Nach aktuellem Stand wurden 13 432 Mittelsachsen positiv auf das Virus getestet – das sind im Vergleich zum Vortag 162 mehr. Auf die drei Regionen des Landkreises verteilt sich die Gesamtzahl wie folgt: Altkreis Döbeln 2542 (+36), Altkreis Mittweida 5160 (+71) und Altkreis Freiberg 5730 (+55). Laut Robert Koch Institut liegt der aktuelle Inzidenzwert bei 336,1 (-75,3). 128 Patienten werden derzeit wegen Corona in den mittelsächsischen Kliniken behandelt (-26), davon 21 beatmet (+/-0).

Party in Döbeln aufgelöst

Im Bereich der Polizeidirektion Chemnitz mussten die Beamten am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch 15 Ordnungswidrigkeitsanzeigen aufnehmen, weil Personen gegen die geltenden Beschränkungen zur Eindämmung des Corona-Infektionsgeschehens verstoßen haben. Zum Beispiel griffen Polizeibeamte am Dienstagabend in einer Wohnung in Döbeln ein. Dort hatten sich fünf Personen aus unterschiedlichen Hausständen getroffen und zusammen gefeiert. Gegen die Anwesenden im Alter von 15 bis 31 Jahren erstatteten die Polizisten Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung. Zudem beendeten sie die Veranstaltung.

Von daz/obü