Corona: Gesundheitsamt meldet nur 24 neue Fälle

Mittelsachsen/Döbeln

Das Gesundheitsamt des Landkreises meldet, dass seit Pandemiebeginn 13 870 Mittelsachsen positiv auf das Corona-Virus getestet wurden – das sind im Vergleich zum Vortag lediglich 24 laborbestätigte Nachweise mehr. Von der Gesamtzahl entfallen 2 668 auf den Altkreis Döbeln (+5), 5328 auf den Altkreis Mittweida (+9) und 5 874 auf den Altkreis Freiberg (+10).

136 Patienten werden derzeit wegen Corona in den mittelsächsischen Kliniken behandelt (+13), davon 19 beatmet (+3). Laut Robert Koch Institut liegt der aktuelle Inzidenzwert für den Landkreis Mittelsachsen bei 226,6 (-2,3). Weitere Todesfälle, die mit Corona im Zusammenhang stehen, meldete das Gesundheitsamt am Montag nicht. Die Zahl liegt in Mittelsachsen bei 322.

Von daz