Corona-Hotspot Großweitzschen: Kita-Betrieb in Gefahr

In der Gemeinde Großweitzschen wütet das Coronavirus. Seit Tagen gehört die Gemeinde mit einem Inzidenzwert um die 2000 zu den Spitzenreitern im Landkreis Mittelsachsen. Etwa 50 Infizierte gibt es unter den rund 2700 Einwohnern. Auswirkungen hat das auch auf die Kindereinrichtungen von Großweitzschen. Vor allem die Mockritzer Kindertagesstätte bekommt die Corona-Auswirkungen mit voller Breitseite zu spüren. „Die Leiterin sowie zwei Erzieherinnen fallen krankheitsbedingt aus“, informiert Denise Lange, die Hauptamtsleiterin der Gemeinde. Nur noch zwei Mitarbeiterinnen halten den Kita-Betrieb aufrecht. Der Hort muss unterstützen.

Verantwortung liegt in Händen der Gemeinde

Dass die Einrichtung kurzzeitig aufgrund des Personalmangels schließen muss, ist nicht auszuschließen. Im Gegenteil: „Wir werden alles daran setzen, die Kita offen zu halten. Es ist aber nur noch eine Frage der Zeit“, so Denise Lange. Das Problem: In den Kindereinrichtungen wird nicht mehr getestet. Und während es bei den Kindern milde oder gar symptomfreie Verläufe gibt, erwischt es die Erzieherinnen dafür umso mehr. Bisher wurde mit Lolli-Tests ein Auge darauf gehabt. Doch das Gesundheitsamt testet die Kinder nicht mehr. Und auch eine Schließung von betroffenen Einrichtungen geht nicht mehr von der Behörde aus. Das liegt mittlerweile in den Händen der Träger.

Im Falle der Mockritzer Kindertagesstätte ist das die Gemeinde. Denise Lange und ihre Mitarbeiter sind auf sich alleine gestellt. „Die Verwaltung ist verunsichert und die Erzieherinnen auch“, erklärt die Hauptamtsleiterin. Denn oberste Priorität hat das Offen halten der Einrichtungen. Doch das immer größer werdende Risiko erfordert ein Handeln. Noch geht es. Noch können die Erzieherinnen den Kita-Betrieb aufrecht erhalten. Wie lange, ist unklar. Schon seit dieser Woche befinden sich die Kindereinrichtungen im eingeschränkten Regelbetrieb. Statt von 6.30 bis 16.30 Uhr sind Kitas und Hort lediglich von 7 bis 16 Uhr geöffnet. Zumindest das war eine Vorgabe von oben. Immerhin: Die Eltern zeigen Verständnis. Bürgermeister Jörg Burkert macht klar: „Unser Ziel ist es, die Einrichtungen offen zu halten. Für Mockritz sieht es aber nicht gut aus.“

Grundschule für 14 Tage dicht

Erst im letzten Monat musste die Grundschule in Großweitzschen für zwei Wochen geschlossen werden. Zahlreiche Infektionen unter Lehrern und Schülern sorgten dafür. Statt Präsenzunterricht wechselten die Klasse wieder ins Home-Schooling. Mittlerweile ist die Grundschule wieder offen, die Schüler werden wieder in Präsenz unterrichtet. Und auch im Gemeindeamt selbst gibt es Mitarbeiter, die sich derzeit in Quarantäne befinden. Im Amt gilt seit geraumer Zeit die 3G-Regel.

Währenddessen beschäftigt sich Denise Lange mit nichts anderem mehr als Corona. Täglich gehen zahlreiche Mails bei ihr ein. Neue Verordnungen und Gesetze überschlagen sich. „Mails mit Anhängen von 30 Blättern, manchmal auch 200 landen auf meinem Tisch“, erklärt sie. Hinzu kommen viele Bürgeranfragen, die sich hilfesuchend an die Gemeinde wenden. Wo kann ich mich impfen lassen? Wann muss mein Kind zuhause bleiben? Schon bei Schnupfen oder erst, wenn der Husten dazu kommt? Impfwillige Großweitzschener muss Denise Lange vertrösten. Erst am Dienstag erkundigte sie sich beim Deutschen Roten Kreuz. „Wir haben versucht, den Impfbus noch einmal kommen zu lassen. Doch das DRK ist bis Ende des Jahres ausgebucht.“ Frühestens im Februar kann die Gemeinde damit rechnen, dass der Impfbus nochmal in Großweitzschen hält. „Wir stehen zwar auf einer Warteliste, falls eine Kommune ihren Termin absagt. Doch bei dem aktuellen Andrang ist damit eher nicht zu rechnen.“

