Corona-Lage in Mittelsachsen - Corona: Impfen in Döbeln, Zwischenfall bei Demo in Freiberg

Im Döbelner Volkshaus wird auch in dieser Woche ohne Termin geimpft. Im Landkreis gab es Montagabend zahlreiche unzulässige Aufzüge gegen die Corona-Maßnahmen. Die Inzidenz ist in Mittelsachsen gesunken.