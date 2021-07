Corona-Impfen in Hartha: Unlautere Werbung vom Bürgermeister?  

Hartha

In Hartha streitet sich Apotheker Dr. Jens Kolander mit dem Bürgermeister. Nun flatterte eine Forderung auf Unterlassung und Schadenersatz ins Rathaus.

Der Inhaber der Ilsen-Apotheke kritisiert, Ronald Kunze habe am Rande eines Corona-Impftermines in der Hartharena unrechtmäßig für eine andere Apotheke geworben, indem er Flyer verteilte. „Das erweckt den Eindruck, die Stadt bringt dieser anderen Apotheke mehr Loyalität entgegen als der Ilsen-Apotheke“, meint Kolander.

Er macht gegenüber der Stadt eine Schadenersatzforderung auf, denn der Staat zahlt für das Ausstellen der Zertifikate. Insgesamt kommt eine Forderung in Höhe von 28 000 Euro zusammen.

Doch was war passiert? Vom Sonnabend, 12. Juni, bis Dienstag, 15. Juni, lief in Hartha eine Corona-Impfkampagne. Nach der ersten über Pfingsten ging es für die meisten der rund 1200 Angemeldeten um die zweite Impfung. Das Deutsche Rote Kreuz übernahm im Auftrag des Freistaates das Impfen mit seinen mobilen Impfteams. Danach, so wurde über die Medien informiert, können sich Geimpfte ihr Impfzertifikat in Impfzentren, bei ihren Ärzten und Apotheken ausstellen lassen.

„Alle standen unter Organisationsdruck“, erinnert sich Ronald Kunze. In der Hartharena, welche die Stadt dem DRK als Impfzentrum zur Verfügung stellte, wurde im Minutentakt geimpft. „Es gab viel zu koordinieren“, so Kunze. „Ich half am Sonnabend und Sonntag den DRK-Mitarbeiten und impfenden Ärzten im organisatorischen Umfeld. Noch immer bin ich dankbar, dass diese Impftermine für Hartha schnell ermöglicht wurden.“

Am Rande dieses zweiten Termins wurden auf Initiative einer Harthaer Apotheke Info-Zettel verteilt. Dabei ging es um den frühstmöglichen Termin für die Ausstellung der Impf-Zertifikate. Die Geimpften sollten erst ab Dienstag nachfragen, nicht bereits am Montag. Kunze bestätigt die Existenz der Flyer. Dass diese nur die Kontaktdaten von einer Harthaer Apotheke enthielten, betrachtet nun Kolander als unlautere Werbung. Der Apotheker fordert, derartige Werbung künftig zu unterlassen. Dass er für eine Einrichtung geworben haben soll, weist Kunze von sich. Er habe den Flyer lediglich als Hinweis betrachtet.

„Dass die Leute nicht umsonst in eine Apotheke laufen wegen eines Zertifikates, hatte für mich Vorrang.“ Er habe Kolander angeboten, eigene Flyer zu den folgenden Impftagen auszulegen. Das lehnte dieser ab. Kunze habe die Apothekenflyer entfernen lassen, nachdem sich Kolander in der Hartharena gegen deren Auslegung aussprach. Zu mehr will sich Kunze nicht äußern mit Verweis auf das offene Verfahren.

Auch aus der anderen Harthaer Apotheke gibt es mit Verweis auf das schwebende Verfahren kein Statement. Kolander und die Stadt schalteten Anwälte ein. Die Forderung auf Unterlassung und Schadenersatz wies die Stadt zurück, informiert Kolander. Gibt es keine Einigung, bleibt nur noch der Weg vor Gericht.

Von Steffi Robak