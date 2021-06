Hartha

Über Pfingsten sind mehr als 1200 Harthaer gegen das Corona-Virus geimpft worden. Drei Wochen nach dem ersten Termin finden die Zweitimpfungen am gleichen Wochentag und zur gleichen Uhrzeit in der Hartharena statt. Konkret heißt das: Personen, die am Samstag, den 22. Mai ihre erste Impfung hatten, bekommen ihre zweite am Samstag, den 12. Juni - entsprechend dazu ergeben sich die anderen Termine: am Sonntag, den 13. Juni, am Montag, den 14. Juni und am Dienstag, den 15. Juni.

Ausweichtermine können nicht angeboten werden. Erstimpfungen finden nicht statt. Bei Rückfragen ist die Hartharena unter der Telefonnummer 034328 / 669918 erreichbar.

