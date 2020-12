Corona: Impfzentrum über Simmelmarkt in Mittweida

Mittelsachsen/Döbeln

Die Standorte der Impfzentren in Sachsen, in denen die Corona-Impfungen erfolgen sollen, hat jetzt das Sozialministerium Sachsen bekannt gegeben. Für den Landkreis Mittelsachsen ist eine geeignete Liegenschaft in Mittweida gefunden worden, wie Gesundheitsministerin Petra Köpping mitteilt. Es handelt sich dabei um Räumlichkeiten, die sich über dem Simmel-Markt an der Schillerstraße 1 in Mittweida, also in der Nähe des Stadtzentrums, befinden. Früher gab es auch im Obergeschoss des Markt-Komplexes Verkaufseinrichtungen. Diese Räume nutzt das Deutsche Rote Kreuz nun als Impfzentrum. Mittweida erfüllt die Voraussetzung der zentralen Lage im Landkreis Mittelsachsen.

Impfungen ab Januar

Nach Angaben des Sozialministeriums sollen nach aktuellem Informationsstand die Impfzentren im Januar 2021 ihre Tätigkeit aufnehmen. Die verbliebene Zeit werde für die Vervollständigung der Infrastruktur der Zentren sowie die Einstellung und Schulung von Personal genutzt.

Anzeige

Zug fährt nach Mittweida

Viele ältere Menschen aus der Region Döbeln, die kein Auto besitzen, fragen sich, wie sie zum Impfzentrum gelangen sollen. Immerhin besteht zwischen Döbeln und Mittweida eine Zugverbindung (RB 45/ Elterwerda-Riesa-Chemnitz). Der Zug verkehrt ab Hauptbahnhof Döbeln ab 5 Uhr stündlich und fährt über Waldheim etwa 20 Minuten bis Mittweida.

Sechs weitere Todesfälle

Das Gesundheitsamt Mittelsachsen registrierte am Dienstag sechs weitere Todesfälle, die mit Corona im Zusammenhang stehen. Dabei handelt es sich um vier Männer zwischen 61 und 83 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 84 und 87 Jahren. Sie litten alle unter Vorerkrankungen. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt damit auf 62.

Inzidenzwert gesunken

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen insgesamt steigt im Landkreis um 260 neue Fälle auf 6966 seit März (Stand Dienstag, 12 Uhr). Davon wurden 959 für den Altkreis Döbeln gemeldet (+50), 2444 für den Altkreis Mittweida (+97) und 3563 für den Altkreis Freiberg (+113). Seit Beginn der Pandemie wurden 12 758 Quarantänebescheide erlassen. Aktuell werden in den mittelsächsischen Krankenhäusern 178 Coronapatienten stationär behandelt (+4), davon 18 beatmet (-1). Der Inzidenzwert beträgt laut Robert Koch Institut in Mittelsachsen jetzt 333 (-32/Stand Dienstag, 0 Uhr).

Von Olaf Büchel