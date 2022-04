Region Döbeln

Auch am Freitag meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Mittelsachsen wieder eine große Zahl an nachgewiesenen Corona-Infektionen. Um 1214 Fälle ist die Gesamtzahl jetzt auf 99629 seit Pandemiebeginn vor zwei Jahren gestiegen.

Auch drei weitere Todesfälle gibt es zu beklagen, nunmehr sind es insgesamt 987 Menschen, die im Landkreis an und mit Corona verstorben sind. In den Kliniken werden aktuell 83 Patienten stationär behandelt (+2), vier davon beatmet. Die Inzidenz ist erneut gesunken und liegt am Freitag bei 1292,3 (-40,2).

Von daz