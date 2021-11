Die Situation in den Kliniken in der Region Mittelsachsen spitzt sich weiter zu. Die Intensivbetten in den Krankenhäusern in Döbeln und Mittweida sind am Freitag alle belegt. Die Patientenzahlen im Landkreis steigen weiter. Oberbürgermeister Sven Liebhauser fordert für Döbeln eine dauerhafte Impfstrecke.