Mittelsachsen/Region Döbeln

Seit Dienstag gibt es im Landkreis Mittelsachsen keine neuen bestätigten Coronavirus-Nachweise. Die Zahl stagniert bei 24.303. Das Gesundheitsamt meldet zudem keinen weiteren Todesfall in Mittelsachsen, der im Zusammenhang mit Corona steht. Die Gesamtzahl der Menschen, die im Landkreis an oder mit Covid-19 verstorben sind, bleibt damit bei 706. In den Kliniken in Mittelsachsen werden derzeit zwei Patienten stationär wegen Corona behandelt (-2), davon einer beatmet (+/-0). Die Inzidenz liegt am Donnerstag bei 1,6 (+/-0).

Von DAZ