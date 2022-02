Corona-Inzidenz in Mittelsachsen sinkt wieder

Mittelsachsen

Die 7-Tage-Inzidenz in Mittelsachsen ist auf 908,5 gesunken (-32,2). Das Gesundheitsamt meldet 140 weitere bestätigte Coronavirus-Nachweise, die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn beträgt damit 62 765. Die Zahl der Patienten, die wegen Corona in Kliniken in Mittelsachsen behandelt werden müssen, liegt weiterhin bei 21 (+/-0), davon werden drei Personen auf den Intensivstationen beatmet (-1). Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona meldet das Gesundheitsamt nicht, die Zahl beträgt 966.

Aufzüge im Landkreis

In Mittelsachsen gab es Montagabend wieder zahlreiche Versammlungen und Aufzüge, die sich gegen die Coronaschutzmaßnahmen und eine Impfpflicht richteten. Nicht angezeigte Versammlungen und Aufzüge stellte die Polizei unter anderem in Waldheim mit etwa 520 Teilnehmern, in Burgstädt mit circa 400 Teilnehmern, in Frauenstein mit 200 Teilnehmern und in Flöha mit etwa 200 Teilnehmern fest. In Freiberg sammelten sich erneut mehrere hundert Menschen bis gegen 18 Uhr um den Bebelplatz. Kurz darauf startete ein Aufzug, der über den Stadtteil Friedeburg wieder in die Innenstadt führte. Dabei war laut Polizei reichlich Zulauf zu verzeichnen, sodass die Teilnehmerzahl auf etwa 2000 anwuchs. Nach Ankunft am Bebelplatz gegen 19.15 Uhr entfernten sich die Teilnehmer rasch.

Von daz/obü