Corona: Inzidenzwert auf konstantem Niveau

Mittelsachsen/Region Döbeln

Der Inzidenzwert in Mittelsachsen bleibt weiter konstant. Laut RKI liegt er am Samstag bei 65,1 (-0,3). Im Vergleich zum Vortag ist die Zahl der Corona-Nachweise in Mittelsachsen jedoch weiter auf 15 836 gestiegen (+39). Im Altkreis Döbeln wurde das Virus in 3169 Fällen (+8), im Altkreis Mittweida in 6096 (+18) und im Altkreis Freiberg in 6571 Fällen (+13) nachgewiesen. In den Krankenhäusern im Landkreis müssen 33 Infizierte behandelt (-1) und davon acht beatmet werden (+/-0). Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 574 (+/-0).

Von daz/tnh