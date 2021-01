Corona: Inzidenzwert im Landkreis Mittelsachsen sinkt weiter

Region Döbeln

Mit einem Inzidenzwert von 272,3 (-70) geht der Landkreis Mittelsachsen in das neue Jahr. Die Zahl der festgestellten Neuinfektionen mit dem Corona-Virus beziffert das Landratsamt am Neujahrstag auf 102 (Stand 12 Uhr), womit die Zahl der insgesamt seit März registrierten Corona-Infizierten jetzt bei 10574 liegt. In den Kliniken des Landkreises werden 164 Corona-Patienten stationär behandelt (-14), davon 18 beatmet (-2).

Corona-Hotline des Landkreises Mittelsachsen: Am Montag ist das Bürgertelefon von 9 bis 15 Uhr unter der 03731 799-6249 geschaltet. Fragen können auch per Mail gestellt werden unter corona@landkreis-mittelsachsen.de.

Von daz