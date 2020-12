Corona: Inzidenzwert steigt in Mittelsachsen auf 309

Mittelsachsen/Döbeln

Die Zahl der Todesfälle, die mit Corona im Zusammenhang stehen, ist in Mittelsachsen im Vergleich zum Mittwoch nicht weiter angestiegen. Sie liegt damit weiter bei 24.

Im Landkreis gibt es seit März 4708 bestätigte Nachweise des Coronavirus (+188/Stand Donnerstag 13.30 Uhr). Im Altkreis Döbeln ist die Zahl um 15 auf 616 gestiegen. Die aktuellen Fallzahlen in den beiden anderen Altkreisen: Freiberg 2444 (+124 gegenüber Vortag) und Mittweida 1648 (+49). In den mittelsächsischen Kliniken werden derzeit 118 Personen stationär behandelt, sechs mehr als am Vortag gemeldet. Beatmet werden zwölf Personen, damit eine mehr als am Vortag. Im Helios-Klinikum in Leisnig liegen derzeit zwölf Covid-19-Patienten auf Normalstation (+3) und vier auf der Intensivstation (-1).

Anzeige

Seit März erstellte das Gesundheitsamt des Landkreises 10 452 Quarantänebescheide (+204). Der Inzidenzwert in Mittelsachsen ist laut Robert Koch Institut ( RKI) auf 309,1 gestiegen (+24/Stand Donnerstag, 0 Uhr)

Von daz