Corona-Jahrgang am Lessing-Gymnasium Döbeln mit Superdurchschnitt und zweimal 1,0

Döbeln

Mit einem überaus guten Gesamtdurchschnitt von 2,23 und zahlreichen Top-Abschlüssen wurde am Sonnabend der diesjährige Abiturjahrgang am Lessing-Gymnasium Döbeln feierlich mit einer festlichen Zeugnisausgabe in der Stadtsporthalle verabschiedet.

Dank dieser guten Ergebnisse bleibt der Abi-Jahrgang 2020 nicht nur wegen der erschwerten Bedingungen durch die Corona-Pandemie im zweiten Halbjahr in Erinnerung.

Matheabitur in der Kritik Die zentralen Aufgaben des schriftlichen Matheabiturs standen dieses Jahr in der Kritik. „Wir konnten auch bei uns etwas schlechtere Ergebnisse in der schriftlichen Matheprüfung sehen“, so Schulleiter Michael Höhme. Das Kultusministerium reagierte auf die landesweite Kritik und korrigierte alle Matheprüfungen um einen Punkt nach oben.

Preise für besondere Leistungen

Von den 84 Zwölftklässlern des Jahrgangs haben 79 die Abiturprüfungen bestanden. Zwei von ihnen, Alexa Rauscher und Philipp Hoffmann bestanden das Abi mit dem Traumergebnis von 1,0. Philipp Hoffmann erreichte dabei von 900 im Abitur möglichen Punkten 868. Er war zudem in der Schulband und im Schülerrat sehr engagiert und ein talentierter Klavierschüler der Musikschule Döbeln. Aus diesem Grund hat das Lessing-Gymnasium den künftigen Studenten der Luft- und Raumfahrttechnik bei der Stiftung des deutschen Volkes für ein besonderes Stipendium nominiert. Zudem bekamen Philipp Hoffman und Anne Gierich den Preis der Deutschen Mathematischen Gesellschaft, Anne Gierich zudem den Karl von Frisch-Preis für besonderes Leistungen im Fach Biologie. Der Verein für Sozialpolitik zeichnete die Abiturientin Lina Krause aus, die sich im Geschichtsleistungskurs und gesellschaftlich in der Jungen Gemeinde der Evangelischen Kirchgemeinde Döbeln sehr engagiert.

Insgesamt schafften in diesem besonderen Abiturjahrgang 14 Schüler einen Durchschnitt besser als 1,5. Sie durften sich ins Ehrenbuch der Schule eintragen und erhalten die vom Förderverein des Gymnasiums gestiftete Lessing-Medaille.

29 weitere Absolventen des Jahrgangs lagen bei ihrem Abi-Durchschnitt unter 2,0.

Maske war der einzige Haken

Die Zeugnisausgabe wurde unter Corona-Bedingungen in der Stadtsporthalle mit ihren drei Feldern begangen. So waren Abstände möglich und konnte jeder Schüler zwei Familienangehörige mitbringen. Wie jedes Jahr übergaben der Schulleiter und die Tutoren die Zeugnisse, allerdings wurde dabei auf Mund-Nase-Bedeckung wert gelegt. „Das war die einzige Kröte, die wir schlucken mussten. Es war dennoch für einen besonderen Jahrgang eine besondere würdige Zeugnisausgabe“, so Schulleiter Michael Höhme.

„JV-Abi – wegen guter Führung entlassen“

Da in Zeiten der Corona-Pandemie Chorgesang und Bläser nicht ins Programm durften, sorgte Abiturientin Pia Wittrin am E-Piano zu Beginn für den musikalischen Auftakt. Sie verabschiedet sich damit als Mitglied der schuleigenen Jazzband von Musiklehrer Marcel Lison. Lara Sophie Berger, aus der elften Klasse und ebenfalls Mitglied der Jazzband, sorgte für den musikalischen Abschluss. Die Abschiedsrede der Abiturienten hielt Philipp Hoffmann, der darin immer wieder das Jahrgangsmotto: „JV-Abi – wegen guter Führung entlassen“ sehr witzig eingebaut hatte. Ihren am Sonnabend verschobenen Abi-Ball wollen die Absolventen am 19. September nachholen, bevor die meisten zum Herbstsemester ein Studium beginnen.

Kommentar: Ende gut,alles gut. Es spricht ganz besonders für die Tutoren der Zwölfer dieses Jahrgangs am Lessing-Gymnasium. Wochenlang konnten diese Abiturienten nicht in die Schule gehen und das so kurz vor den alles entscheidenden Prüfungen, wo jeder Punkt zählt. Dennoch haben die Lehrer der Zwölfer es hinbekommen, sie in Videokonferenzen und über verschiedene Plattformen so fit für die Abiturprüfungen zu machen, dass die meisten es nicht nur schafften, sondern noch dazu ein besonderes guter Gesamtdurchschnitt eines besonderen Abiturjahrgangs herauskam. Diese Tutoren der Zwölferkurse haben für ihre Schüler gebrannt und sie bekamen dafür am Sonnabend auch ein gutes Zeugnis. Einen Punkt mehr in Mathe hat das Land drauf gesattelt. Damit wurde Wort gehalten, dass der Corona-Jahrgang möglichst nicht benachteiligt werden soll. Beinah aber wäre es schief gegangen, weil sich die Experten, die sich zurecht für ein zwischen den Bundesländern vergleichbares Abitur einsetzen, diesmal im gemeinsamen Aufgabenpool vergriffen haben. Ende gut, alles gut. Corona-Jahrgang... E-Mail: th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer