Corona: Jetzt 174 Patienten in mittelsächsischen Kliniken

Mittelsachsen/Döbeln

Das Gesundheitsamt Mittelsachsen hat am Montag 286 neue Covid-19-Fälle gemeldet (Stand Montag, 12 Uhr). Damit ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Landkreis seit März auf 6 706 gestiegen. Davon entfallen 909 auf den Altkreis Döbeln (+42), 2347 auf den Altkreis Mittweida (+94) und 3450 auf den Altkreis Freiberg (+150). Aktuell werden in mittelsächsischen Kliniken 174 Patienten stationär behandelt (+26), davon 19 (+4) beatmet. Die Zahl der Corona-Todesfälle im Landkreis liegt weiterhin bei 56. Seit Beginn der Pandemie wurden 12 514 Quarantänebescheide erlassen. Der Inzidenzwert liegt in Mittelsachsen (Stand Montag, 0 Uhr) laut Robert Koch Institut bei 364,7 (+4).

Kontrollen durch Polizei und Ordnungsamt

Polizeibeamte und die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes kontrollieren die Einhaltung der Corona-Regeln, wie Döbelns Stadtsprecher Thomas Mettcher auf Anfrage informiert. Diese Kontrollen würden sich in Döbeln vorrangig auf die Innenstadt konzentrieren. Wenn es notwendig ist, könnten sie auf weitere Bereiche ausgedehnt werden. Nächtliche Kontrollen, zum Beispiel was die Ausgangsbeschränkung betrifft, übernehme die Polizei. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes würden unter anderem die Einhaltung der Maskenpflicht kontrollieren. Mettcher: „Die Vollzugsbediensteten agieren weiter in der bewährten Weise und suchen immer zuerst das Gespräch.“

Von daz