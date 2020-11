Corona: Kita Kleeblatt in Döbeln bleibt weiter geschlossen

Döbeln

Die Kindertagesstätte Kleeblatt in Döbeln kann entgegen ursprünglicher Pläne am kommenden Montag noch nicht wieder öffnen. „Aufgrund noch ausstehender Corona-Testergebnisse und der Quarantäneanordnungen des Gesundheitsamtes des Landratsamtes Mittelsachsen muss die Kita Kleeblatt leider bis einschließlich 11. November geschlossen bleiben“, informierte Döbelns Stadtsprecher Thomas Mettcher am Freitagmittag.

Die Stadtverwaltung Döbeln geht demnach davon aus, dass der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen ab 12. November wieder starten kann, also ab kommenden Donnerstag. Weitere Informationen würden über die lokale Presse, die städtische Homepage und die Facebookseite der Stadt Döbeln kommuniziert.

Noch nicht alle Ergebnisse

Die Kindertagesstätte Kleeblatt an der Döbelner Kunzemannstraße war am 30. Oktober geschlossen worden, weil es zwei positive Tests in der Einrichtung gab. Kinder und Erzieher, die unmittelbar mit den betroffenen Personen in Kontakt standen, wurden in Quarantäne geschickt. Die Stadt Döbeln hatte eingeräumt, die Betreuung in der Einrichtung unter diesen Umständen nicht aufrecht erhalten zu können.

Anfang dieser Woche war mit den Testungen begonnen worden. Ein Großteil der Ergebnisse habe am Donnerstag vorgelegen, aber eben noch nicht alle, wie ein Sprecher des Landkreises bestätigte.

Eltern hatten durch die Situation Betreuungsprobleme bekommen. Engagierte Döbelner halfen.

Von Olaf Büchel