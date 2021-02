Corona: Kitas in Mittelsachsen wieder gut ausgelastet

Mittelsachsen/Region Döbeln

Seit Montag vergangener Woche dürfen die Kindertagesstätten in Mittelsachsen wieder regulär geöffnet seit. Damit sind die Einrichtungen wieder gut ausgelastet, wie das Landratsamt informiert. Rund 83 Prozent der angemeldeten Kinder besuchten mit Stand vorigem Mittwoch ihre Einrichtung. Das habe eine Erhebung ergeben. Mitte Dezember, also kurz nach der erneuten Schließung der Kitas, waren es nur rund 16 Prozent. Anfang Januar betrug die Quote 27,5 Prozent, weil zu diesem Zeit die Notbetreuung stärker in Anspruch genommen wurde.

Kurse für Corona-Schnelltests

Das DRK Döbeln-Hainichen bietet Kurse für das richtige Anwenden von Antigen-Schnelltests (PoC-Test) an. Medizinprodukte, wie dieser Schnelltest, dürfen nur von Personen angewendet werden, die dafür die erforderliche Ausbildung, Kenntnis und Erfahrung besitzen. Ein Bestandteil dafür kann die Einweisung durch das qualifizierte Personal des DRK-Kreisverbandes sein. Diese umfasst theoretische Grundlagen, wie Rechtsgrundlage, Arbeitsschutz und Ablauf des Verfahrens. Im praktischen Teil wird auch der Abstrich geübt. Die Einweisung dauert etwa zwei Stunden und kostet 45 Euro. Am Ende gibt es ein Zertifikat. Nächste freie Kurse gibt es am 1. und am 5. März, jeweils 9 bis 11.15 Uhr und 11.30 bis 13.30 Uhr. Die Kurse am 1. März finden beim DRK in Hainichen, Feldstraße 6 und am 5. März beim DRK in Döbeln, Blumenstraße 51a statt.

Tel. 037207/6 89 36; EMail: ausbildung@dl-hc.drk.de

Inzidenzwert weiter gesunken

Das Gesundheitsamt Mittelsachsen hat acht Neuinfektionen gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit aktuell bei 15 353. (Bei einer Datenpflege gab es laut Landratsamt eine Berichtigung der Fallzahlen.) Davon entfallen 3 071 auf den Altkreis Döbeln, 5 925 auf den Altkreis Mittweida und 6 357 auf den Altkreis Freiberg. Laut Robert Koch Institut liegt der aktuelle Inzidenzwert für Mittelsachsen bei 55,6. (-1,9). Aktuell werden 52 Patienten in den Krankenhäusern im Landkreis behandelt (-3), 15 davon beatmet (+1).

Von daz/obü