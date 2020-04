Corona-Krise: Wie arbeitet die Ostrauer Gemeindeverwaltung?

Ostrau

Drei Mitarbeiter im Homeoffice, der Rest in den eigenen Büros. In der Ostrauer Gemeindeverwaltung läuft der Arbeitsalltag weiter, wenn auch anders als sonst. Die Arbeit läuft auch in einer Gemeindeverwaltung trotz Corona-Krise weiter. Aber: „Wir haben uns ein wenig abgeschottet“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU). Das Rathaus ist für die Öffentlichkeit gesperrt. Nur in sehr dringenden Angelegenheiten werden Termine in der Verwaltung gemacht. Alles andere wird telefonisch geregelt. „Das nutzen die Leute auch. Sie rufen an, um ihre Angelegenheiten zu klären.“

Klare Regelungen

Dabei gibt es immer wieder auch Fragen zur aktuellen Lage während der Corona-Krise. „Dass es strikte Festlegungen und Gesetzesregelungen von Bund und Freistaat gibt, gibt auch uns mehr Sicherheit. So können wir klare Aussagen gegenüber den Bürgern machen“, so Schilling.

Lesen statt Hände schütteln

Für ihn als Bürgermeister ist die derzeitige Arbeit ungewohnt. Alle Abendtermine fallen weg. Das Gemeindeoberhaupt arbeitet hauptsächlich im Büro statt unter Leuten. „Es gab Zeiten, da haben mich meine Mitarbeiter nur selten gesehen.“ Und auch Corona beschäftigt Dirk Schilling. „Ich könnte den ganzen Tag damit verbringen, Anträge, Beschlüsse und Regelungen zum Sachverhalt zu lesen“, sagt er.

Das beschäftigt die Gemeindeverwaltung Familien, deren Kinder in der Ferienzeit den Hort besuchen, weil sie selbst arbeiten müssen, mussten bisher viel Geld für Betreuungsmehrstunden zahlen. Die Gemeinde versucht dafür eine andere Lösung zu finden. Im Gespräch ist eine Pauschale. Aufgrund der höheren Betriebskosten in den Kindereinrichtungen müssten die Elternbeiträge eigentlich angepasst werden. Geplant ist aber, die Eltern nicht weiter zu belasten. Straßenbaumaßnahmen werden derzeit auf den Weg gebracht. So zum Beispiel die Rampe am Güterbahnhof oder die Straße „Am Kalkofen“ in Obersteina. In Sachen Bebauungsplan fürs Wohngebiet „Am Dresdner Berg“ finden aktuell Gespräche mit Landeigentümern und potenziellen Erschließungsträgern statt. Um den Erwerb des Gasthofes in Jahna voranzutreiben, wird die Erstellung eines Wertgutachtens des Gebäudes angeschoben. Zudem werden die Bedingungen, um das Gebäude im Rahmen des Landesbrachenprogramms abzureißen, geprüft. Der Erwerb des Löschwasserteiches in Obersteina ist ebenfalls in Planung.

Auch die regelmäßigen Bauberatungen fallen weg. „Wir gucken uns nicht mehr jede Woche den Fortschritt auf den Baustellen wie beispielsweise am Sportplatz in Ostrau an. Nur wenn es nicht vermeidbar ist, finden solche Bauberatungen statt“, erklärt der Bürgermeister. Und auch die Dienstberatungen, bei denen alle Amtsleiter an einem Tisch saßen, werden zur Zeit telefonisch abgehalten.

Transparente Eilbeschlüsse

Ähnliches gilt für die Gemeinderatssitzungen. Eigentlich hätte die nächste Sitzung am kommenden Dienstag stattgefunden. „Theoretisch dürfte man solche Ratssitzungen machen. Wir machen das definitiv nicht“, erklärt Schilling. Die Räte sind darüber in Kenntnis gesetzt. Stattdessen nutzt Ostrau den gegebenen rechtlichen Rahmen, um trotzdem Beschlüsse fassen zu können. So informiert der Bürgermeister die Gemeinderäte mit Erklärungen und Erläuterungen zu den zu fassenden Beschlüssen auf dem neusten Stand. Zusätzlich gibt er eine Begründung, warum ein Beschluss so gefasst werden soll.

In Ruhe und sachbezogen

Dann bekommen die Gemeinderäte die Möglichkeit innerhalb einer gesetzten Frist ihre Meinung kundzutun. Gibt es keine Einwände, fasst Dirk Schilling die Beschlüsse als Bürgermeister-Eilentschlüsse. Trotz allem und gerade in dieser turbulenten Zeit kann das Gemeindeoberhaupt eines ganz sicher sagen: „Wir arbeiten in Ruhe und sachbezogen weiter.“

Von Stephanie Helm