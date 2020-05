Wie eine bunte Schlange den Hort in Großweitzschen belebt

Großweitzschen

Die Corona-Krise trifft die Menschen hart. Vor allem Kinder wurden urplötzlich aus ihrer gewohnten Struktur gerissen. Kein Spielen mit Freunden in Kita und Schule, kein Lernen mit Lehrern und Erziehern – es fehlt was. Umso schöner, dass es Aktionen wie die vom Großweitzschener Hort gibt. Die Erzieher haben die Aktion „Wir wachsen zusammen“ für die Hortkinder ins Leben gerufen.

Verbindung schaffen

Kinder, die derzeit nicht den Hort besuchen, können Blumentöpfe kreativ gestalten, bepflanzen und im Hort abgeben. „Die Kinder in der Notbetreuung, hier bei uns im Hort, kümmern sich dann um die Pflanzen“, erklärt die stellvertretende Hortleiterin Yvonne Seltmann. So kann eine Verbindung zwischen den Kindern trotz Corona-Krise aufrecht erhalten werden. „Auch wir Erzieher wollen den Kindern damit zeigen, dass wir sie vermissen“, sagt Yvonne Seltmann.

Im Normalfall werden im Hort 90 Kinder betreut. Da ist richtig Leben im Haus. Seit Anfang März sind es bedeutend weniger, auch wenn die Zahl langsam steigt, weil für mehr systemrelevante Berufe eine Notbetreuung in Frage kommt.

Langsam und sensibel

„Zur Zeit ist es bei uns sehr ruhig und still. Es ist ein ganz anderes arbeiten als sonst. Wir hoffen, dass sie bald alle wieder bei uns sind“, so die stellvertretende Hortleiterin. Bis dahin wollen Erzieher und Kinder des Hortes „gemeinsam wachsen“. Ob mit der Lieblingspflanze im bemalten Blumentopf oder bunt bemalten Steinen. Aus denen schlängelt sich am Eingang der Einrichtung eine farbenfrohe Schlange entlang. Mit jedem Stein, der dazu kommt, wächst sie.

Die bunte Schlange schlängelt sich am Eingang entlang. Quelle: Sven Bartsch

Auch das soll den Kindern Hoffnung und Zuversicht geben. „Wir wollen ihnen zeigen, dass wir trotz allem da sind“, so Seltmann. „Viele Kinder haben wir über Wochen nicht gesehen. Wenn die Kinder irgendwann wieder zu uns kommen können, dann soll das nicht so abrupt für sie sein.“ Langsam und sensibel ist die Devise der Großweitzschener Hortmitarbeiter. Die Aktionen sollen dabei helfen. Und ganz nebenbei sind sie auch noch ein toller Zeitvertreib für all diejenigen, die zuhause bleiben müssen. Quasi eine Anregung zum Kreativ werden.

Passendes Motto

Die Mädchen und Jungen sind dazu aufgerufen, einen Blumentopf zu bemalen und mit der Lieblingsblume zu bepflanzen. Ist alles fertig, kann er vor den Horteingang gestellt werden. Auch buntbemalte Steine können zur Schlange vor der Tür dazu gelegt werden. Dass die Aktion „Wir wachsen zusammen“ heißt, kommt übrigens nicht von ungefähr. „Das Motto passt so schön zu uns. Wir sind der ’Hort im Grünen’“, erklärt Yvonne Seltmann.

Info: Die Steine und Blumentöpfe können immer montags bis freitags in der Zeit von 11 bis 14 Uhr vor dem Horteingang abgestellt werden.

Von Stephanie Helm