Corona-Lage: Inzidenzwert steigt wieder leicht an

Döbeln/Mittelsachsen

Bei insgesamt 15.094 Mittelsachsen ist seit Pandemiebeginn das Corona-Virus nachgewiesen worden. Das sind 30 positive Befunde mehr als am Freitag. Die Gesamtzahl teilt sich auf die drei Regionen des Landkreises wie folgt auf: Altkreis Döbeln 2.991 (+10), Altkreis Mittweida 5.839 (+11) und Altkreis Freiberg 6.264 (+9). Die Zahl der Todesfälle, die mit Corona im Zusammenhang stehen, bleibt im Landkreis Mittelsachsen wie auch am Vortag bei 502. In den mittelsächsischen Kliniken werden derzeit 84 Patienten wegen Corona stationär behandelt,davon müssen 14 beatmet werden. Der Inzidenzwert für Mittelsachsen beträgt laut Robert Koch Institut jetzt 75,0 (+0,7).

Von DAZ