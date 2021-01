Mittelsachsen/Döbeln

Das Gesundheitsamt Mittelsachsen meldet einen weiteren Todesfall. Dabei handelt es sich um einen 80-jähirgen Mann. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Corona Verstorbenen steigt damit auf 169 im Landkreis. Insgesamt sind jetzt 11 035 Mittelsachsen positiv auf das Virus getestet – das sind 115 mehr im Vergleich zum Vortag (Stand Dienstag, 12 Uhr). Davon entfallen 1 869 auf den Altkreis Döbeln (+42), 4 176 auf den Altkreis Mittweida (+29) und 4 990 auf den Altkreis Freiberg (+44). Laut Robert Koch Institut liegt der aktuelle Inzidenzwert bei 317 (-1). 180 Patienten werden in den mittelsächsischen Kliniken behandelt (-6), davon 29 beatmet (+2).

Ziel: Betroffene innerhalb von zwei Tagen kontaktieren

Die Allgemeinverfügung des Landkreises zur Quarantäne hat weiterhin Gültigkeit, wie das Landratsamt informiert. Die Verfügung gilt es beispielsweise zu beachten, wenn man positiv getestet worden ist. Außerdem stehe ein Kontaktformular auf der Corona-Seite des Landkreises unter www.landkreis-mittelsachsen.de zur Verfügung. Die zuständigen Mitarbeiter würden die Betroffenen kontaktieren. Derzeit sei das Ziel, dies innerhalb von 48 Stunden zu schaffen. Doch auch im Gesundheitsamt gebe es Personalausfall.

Weitere Verstärkung vorbereitet

In der Kreisverwaltung würden die letzten Vorbereitungen laufen, um 80 weitere Beschäftigte aus anderen Fachbehörden des Landratsamtes und weiteren Behörden beziehungsweise Intuitionen einzuarbeiten. Rund 60 Personen seien bislang in der Spitze zeitgleich in der Kontaktnachverfolgung tätig gewesen. Mit der Aufstockung könnten es künftig weit über 100 sein. Parallel würden die zusätzlichen Kräfte bei der Erstellung von Quarantänebescheiden eingesetzt. Die neuen Mitarbeiter sollen nicht nur in Mittweida, sondern auch in Freiberg tätig sein. Am Standort Freiberger Rotvorwerk werde die obere Etage vorbereitet, da die Kapazität in Mittweida ausgeschöpft sei. Rund 30 Beschäftigte aus der Landkreisbehörde würden in den kommenden zwei Wochen auf die neue Aufgabe sukzessive vorbereitet.

