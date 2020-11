„Corona-Lockdown Light“ überrollt Ostrauer Tierschutzkids

Gerade konnten sich die Ostrauer Tierschutzkids wieder treffen, da rollte auch schon die zweite Corona-Welle und mit ihr all die neuen Verordnungen über sie herein. Ein Treffen der engagierten kleinen Tierschützer ist vorerst nicht mehr möglich. Leiterin Petra Franz-Bohn tüftelt aber schon an einer Lösung.