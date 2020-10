Mittelsachsen/Döbeln

Es hatte sich bereits am Donnerstag abgezeichnet, nun ist es offiziell. Auch der Landkreis Mittelsachsen ist jetzt Corona-Risikogebiet. Der vom Robert Koch-Institut ermittelte Inzidenzwert beträgt 51,3 (Stand Freitag 0 Uhr). Das heißt, der Grenzwert fürs Risikogebiet, der 50 bestätigte Covid-19-Virus-Nachweise auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen beträgt, ist überschritten.

Neue Verfügung in Arbeit

Unmittelbare Auswirkungen für die Einwohner des Landkreises hat das am bevorstehenden Wochenende noch nicht, wie ein Sprecher des Landratsamtes erklärte. Die Behörde arbeite derzeit an einer neuen Allgemeinverfügung, mir deren Veröffentlichung Anfang nächster Woche zu rechnen ist. Grundlage für diese Verfügung soll die neue Corona-Rahmenverordnung des Freistaates sein, die am Sonnabend in Kraft tritt.

Anzeige

Neue Besuchsregeln in der Helios Klinik

Die deutlich angestiegenen Corona-Infektionszahlen im Landkreis sind Anlass für die Helios Klinik in Leisnig ab Sonnabend wieder einen Besucherstopp auszusprechen. „Wir bitten unsere Patienten und deren Angehörige um Verständnis und aktive Mithilfe. Zum vorsorglichen Schutz unserer Patienten, ihrer Angehörigen und unserer Mitarbeiter sind vorläufig keine Besuche und Begleitungen von Patienten möglich“, begründet Klinikgeschäftsführerin Melanie Rosche die vorsorgliche Maßnahme. Kranke, die oft ein geschwächtes Immunsystem haben, oder Menschen mit Vorerkrankungen sind neben Älteren bei einer Infektion mit dem Corona-Virus besonders gefährdet.

Einzelne Ausnahmen

Besuche seien in dringlichen einzelnen Ausnahmen, zum Beispiel bei medizinischen und sozialen Gründen möglich, aber nur nach vorherigem telefonischen Kontakt mit den entsprechenden Stationen. Die Entscheidung, ob ein Besuch möglich ist, obliege dem medizinischen Personal, müsse aber zwingend von diesem genehmigt und angemeldet sein. Entbindende Mütter dürfen nach wie vor eine Begleitperson zur Geburt mitbringen, sollten sich aber auch hier unbedingt vorher im Kreißsaal melden.

Die Bestimmungen im Detail

– Besuche nur in dringlichen einzelnen Ausnahmen

– Bei erteilter Besuchserlaubnis nur ein Besucher pro Patient und Tag im Zeitraum von Eingangsbeschränkung in die Klinik

– Einhaltung der Abstandsregelung und tragen eines Mund-Nasen-Schutz während des gesamten Aufenthalts

– gründliche Händedesinfektion bei Betreten der Klinik

– Kein Besuch bei Erkältungs- oder Grippesymptomen

Von Olaf Büchel