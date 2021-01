Corona: Mittweidaer Chefarzt sieht Impfung als große Chance für die Gesellschaft

Mittelsachsen/Döbeln

Das Gesundheitsamt Mittelsachsen hat am Mittwoch dem Freistaat 167 neue laborbestätigte Coronafälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind jetzt in Mittelsachsen 11 202 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden (Stand Mittwoch, 12 Uhr). Davon entfallen auf den Altkreis Döbeln 1934 Fälle (+65), auf den Altkreis Mittweida 4244 Fälle (+68) und auf den Altkreis Freiberg 5024 Fälle (+34). Laut Robert Koch Institut liegt der aktuelle Inzidenzwert für Mittelsachsen bei 299,9 (-17/Stand Mittwoch, 0 Uhr). 180 Patienten werden zurzeit in den mittelsächsischen Kliniken wegen Corona behandelt (+/-0), davon 27 beatmet (-2). Die Zahl der Todesfälle, die mit Corona im Zusammenhang stehen, ist nicht gestiegen. Sie liegt bei 169.

Impfstart am Klinikum Mittweida

Am Klinikum Mittweida haben die Impfungen des Personals gegen Corona begonnen. 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ließen sich am Mittwochnachmittag impfen. Am Freitag ist der zweite Impftermin innerhalb der Einrichtung. Chefarzt Prof. Dr. Stephan Schickel war einer der ersten, der sich zum Impfstart am Klinikum Mittweida im benachbarten MVZ eingefunden hatten. Vier weitere Kollegen warteten zur gleichen Zeit auf ihre Impfung, da Internistin Dr. Uta Fleischer jeweils fünf Impfdosen nacheinander verabreichte.

Die Impfung ist jedoch freiwillig. Deshalb wollte Schickel ein Zeichen setzen und mit gutem Beispiel vorangehen. Für ihn überwiegen die Vorteile der Corona-Schutzimpfung deutlich gegenüber eventuellen Nachteilen. Für ihn ist es nach eigenen Worten von essenzieller Bedeutung, dass sich so viele Mitarbeiter wie nur möglich für die Schutzimpfung entscheiden. Sonst werde es für das gesamte Klinikum ein schwerer und langer Weg, die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Auch die wirtschaftlichen Folgen für die Klinik hat der Chefarzt dabei im Blick: „Wochen- oder gar monatelanges Herunterfahren oder Aussetzen des OP-Programms kann kein Dauerzustand sein.“ Gleichzeitig versteht er aber die Skepsis derjenigen, die sich vor der Impfung scheuen.

Internist erklärt Vorteile

Der erfahrene Internist erklärt die Vorteile der Impfung wie folgt: „Der erste zugelassene mRNA-Impfstoff wurde nach wissenschaftlichen Standards umfassend geprüft. Die Wirksamkeit ist mit 95 Prozent sehr hoch. Das bedeutet für jeden Einzelnen einen sehr guten Schutz vor der Corona-Virus-Erkrankung 19 (Covid 19). Die Ausbreitung der Erkrankung ist offensichtlich mit den bekannten Maßnahmen nicht aufzuhalten, sondern nur zu bremsen. Die Impfung bietet demzufolge auch für uns als Gesellschaft eine große Chance, Covid 19 einzudämmen und damit auch für noch nicht geimpfte Menschen das Infektionsrisiko Schritt für Schritt zu senken, Leiden zu lindern und auch die Anzahl der Sterbenden zu reduzieren. Demgegenüber stehen im Wesentlichen die auch bei anderen Impfungen möglichen Nebenwirkungen. Wir alle sind umfassend geimpft, also dieses geringe Risiko schon oft und ohne Schaden eingegangen. Auch Langzeitfolgen sind eher unwahrscheinlich, da bereits seit 2004 mRNA-Impfstoffe erforscht werden. Es fehlen demzufolge lediglich Langzeitbeobachtungen bezüglich der speziellen humanen Anwendung dieses mRNA-Impfstoffes mit dem Spike-Protein des Coronavirus Typ 2, welches ein schweres akutes respiratorisches Syndrom ( SARS) verursachen kann. Bei der Erkrankung durch das Virus kommt natürlich dieses Spike-Protein auch in den Körper. Mit einer Boten-RNA (mRNA) wird die Bauanleitung für ein bestimmtes Protein zellulär verfügbar, sie sollte nicht mit der DNA, die Träger der Erbinformation ist, verwechselt werden. In einer Risiko-Nutzen-Abwägung sehe ich daher den Nutzen viel größer als das Risiko.“

Von daz/obü