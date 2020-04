Corona-Modus: Grundschule in Ostrau sorgt spielerisch für Sicherheit

Ostrau

„Am liebsten hätte ich sie alle wieder um mich herum“, sagt Angela Jurczyk. Die Schulleiterin der Ostrauer Grundschule vermisst ihre Schüler. Ab Mittwoch darf sie nun endlich wieder ihre Viertklässler in der Schule begrüßen. In den letzten Wochen lief an der Bildungseinrichtung nur die Notbetreuung für die Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. „Das hielt sich in Grenzen. Höchstens acht Kinder waren da, meistens nur eine Hand voll“, erklärt Angela Jurczyk. Alle anderen Schüler erhielten die Aufgaben über digitale Lernsysteme direkt nach Hause.

31 Mädchen und Jungen

Ab dem 6. Mai soll der Schulalltag zumindest für die 4. Klassen beginnen. Von Normalität kann dabei aber keine Rede sein. 31 Mädchen und Jungen besuchen die vierte Klasse. Für gewöhnlich lernen die Schüler in zwei Klassen. Ab nächster Woche sind sie in drei Lerngruppen eingeteilt, jeder Schüler sitzt dabei an einem eigenen Tisch.

Große Konferenz

Die Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen. Bereits am Dienstag trafen sich Schulleitung, Gemeinde, Bauhof und Reinigungsfirma zu einer großen Konferenz. „Dort wurde unter anderem der Hygieneplan besprochen“, so Jurczyk. Außerdem sprachen die Beteiligten zwei Varianten durch – für den Fall, dass weiterhin nur die Notbetreuung stattfindet und den jetzt eingetretenen Fall, dass erst einmal lediglich die Viertklässler zum Unterricht in der Schule erscheinen.

Ganztägige Betreuung

Die Stundenpläne stehen – vorrangig werden die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachkunde und Englisch behandelt. Nachmittags starten auch die sportlichen und künstlerischen Ganztagsangebote, wenn auch in abgespeckter Variante. „Wir haben die Kinder von 6.30 bis 17 Uhr in unserer Obhut. Da die Notbetreuung im Hort läuft, fällt diese Möglichkeit für die Viertklässler weg“, erklärt die Schulleiterin.

Akribische Planung

Sowohl der Unterricht als auch die Ganztagsangebote, ja selbst die Hof- und Pausenzeiten müssen von Angela Jurczyk und ihrem Team akribisch geplant werden. „Das war eine logistische Herausforderung“, sagt sie. Die Schüler dürfen ihre Lerngruppen nicht verlassen. Hofzeiten sind getaktet. Sogar der Toilettengang muss getrennt organisiert werden. „Die Hofpausen sind versetzt. Und damit sich nicht zu viele Kinder an einem besonders beliebten Spielgerät tummeln, haben wir uns auch dafür eine Lösung einfallen lassen.“

Sandkasten oder Toilette

Für jedes Spielgerät, beispielsweise Sandkasten oder Mini-Soccerfeld, gibt es eine begrenzte Anzahl an Plaketten. Jedes Kind, dass an einen Ort geht, nimmt sich die entsprechende Plakette. Sind alle weg, darf kein weiteres Kind dazu kommen. So soll der nötige Abstand gewährleistet werden. Die Plaketten werden wieder zurück gehangen, wenn der Ort gewechselt wird. „Die Lösung gibt es auch für die Toiletten“, ergänzt Angela Jurczyk.

Wie Zirkusdompteure

Auf spielerische Weise soll so die Sicherheit für die Schüler gewährleistet werden. „Sie kontrollieren sich gegenseitig und es gibt kein Gezanke. Wir Lehrer müssten ja sonst wie Zirkusdompteure über den Schulhof schreien, um das organisiert zu bekommen.“ Die Variante mit den buntgestalteten Plaketten ist für die Mädchen und Jungen greifbar und nachvollziehbar.

Digitales Lernen

Die Schulleiterin freut sich, bald wieder mehr Leben im Ostrauer Schulgebäude zu haben. „Die letzten Wochen war für uns alle nicht leicht. Vor allem die Eltern und Kinder mussten zuhause Großes leisten“, weiß Jurczyk. Die Lernaufgaben, die von der Schule regelmäßig auf die Lernplattform gestellt wurden, erledigten sie eifrig. Mit einem sogenannten Feedbackbogen konnten die Schüler und Eltern immer auch Rückmeldung geben, was gut klappte und wo es Probleme gab. „Ich war außerdem immer telefonisch in der Schule erreichbar“, so die Schulleiterin.

Schlechtes Internet

Während all der Zeit hatte Angela Jurczyk stets den Überblick darüber, wer welche Aufgaben wie erledigte. „Der Kontakt zwischen uns Lehrern und den Schülern beziehungsweise deren Eltern war jederzeit gewährleistet. Sei es per Telefon oder über die Nachrichtenfunktion im Lernprogramm.“ Für diejenigen Familien, bei denen das Internet zuhause zu schlecht war, um digital zu arbeiten, gab es die Möglichkeit, die Arbeitsblätter in der Schule abzuholen. Angela Jurczyk selbst stellte die neuen Aufgaben Woche für Woche ins System. „Freitags, 13 Uhr, habe ich die Lernplattform deaktiviert, damit auch für die Eltern und Schüler mal Wochenende war“, sagt sie.

Markierungen kleben

Wie die Schüler mit ihren Aufgaben vorankamen war dabei von Familie zu Familie unterschiedlich. „Manche wollten mehr Aufgaben haben, anderen war es zu viel. Wir reißen aber niemandem den Kopf ab, wenn man etwas nicht fertig geworden ist.“

Bevor es am Mittwoch los geht, werden Anfang nächster Woche noch notwendige Markierungen im Schulgebäude geklebt, sowie Tische und Stühle mit genügend Abstand gestellt. „Am Dienstag kommen dann noch die Masken für die Schüler“, erklärt die Schulleiterin.

Von Stephanie Helm