Corona: Neun weitere Todesfälle in Mittelsachsen

Mittelsachsen/Döbeln

Neun weitere Menschen sind in Mittelsachsen an oder mit Corona gestorben. Darüber informiert das Gesundheitsamt des Landkreises. Die Gesamtzahl der Todesfälle seit März, die mit Covid-19 im Zusammenhang stehen, steigt damit in Mittelsachsen auf 39.

Im Landkreis Mittelsachsen gibt es seit März 5511 bestätigte Nachweise des Coronavirus (+143/Stand Dienstag 12 Uhr). Im Altkreis Döbeln ist die Zahl um 30 auf 709 gestiegen, der bisher größte Zuwachs im Raum Döbeln überhaupt. Die Fallzahlen in den anderen Altkreisen: Freiberg 2871 (+69) und Mittweida 1931 (+44). In den mittelsächsischen Kliniken werden wegen Covid-19 derzeit 151 Personen stationär behandelt. Das sind zwei Personen mehr als am Vortag. Beatmet werden müssen davon zwölf Personen, eine mehr als am Vortag. Am Leisniger Helios-Klinikum werden zehn Covid-19-Patienten auf Normalstation und drei auf der Intensivstation behandelt. Der Inzidenzwert in Mittelsachsen ist laut Robert Koch Institut ( RKI) auf 365 gesunken (-28/Stand Montag, 0 Uhr).

Von daz/obü