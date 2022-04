Corona: Patientenzahl in Mittelsachsen sinkt deutlich

Mittelsachsen

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Nachweise ist im Landkreis am Montag auf 104 993 gestiegen. Das sind 223 Fälle mehr als am Sonnabend und 574 Fälle mehr als am Freitag. Drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona sind in Mittelsachsen seit Freitag zu beklagen – die Gesamtzahl beträgt damit 996. Der Inzidenzwert laut Robert Koch-Institut liegt jetzt bei 1423,3 (+178,4 gegenüber Freitag). Die Zahl der Patienten, die wegen Corona in den Kliniken im Landkreis behandelt werden müssen, ist gegenüber Ende der Vorwoche deutlich gesunken – auf 47 (-17 gegenüber Freitag). Ein Patient muss beatmet werden (-1).

Von daz/obü