Mittelsachsen

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Nachweise ist im Landkreis am Donnerstag auf 110 092 gestiegen (+270). In den Kliniken in Mittelsachsen werden derzeit 41 Patienten stationär wegen Corona behandelt (-5), davon zwei auf der Intensivstation beatmet (+/-0). Die Inzidenz ist weiter gesunken auf 521,1 (-43,8). Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona meldet das Gesundheitsamt nicht – die Gesamtzahl in Mittelsachsen liegt bei 1015.

Von daz/obü