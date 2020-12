Corona: Pflegeheimbesuch in Mittelsachsen nur nach Schnelltest

Mittelsachsen

Fünf weitere Menschen sind in Mittelsachsen im Zusammenhang mit Corona gestorben. Es handelt sich um zwei Frauen (76 und 86 Jahre alt) und drei Männer (83, 84 und 89 Jahre alt). Aufgrund der Entwicklung des aktuellen Infektionsgeschehens hat sich der Landkreis entschieden, seine Allgemeinverfügung vom 30. November 2020 anzupassen. Darüber informiert der Pressesprecher des Landratsamtes, André Kaiser. Hintergrund sei vor allem, die Bewohner von Pflegeeinrichtungen zu schützen. Demnach soll bei Besuchern von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens unmittelbar vor dem Betreten der Einrichtung ein Antigen-Schnelltest erfolgen oder diese können einen negativen PCR-Test, welcher nicht älter als 48 h ist, vorweisen.

Maske im öffentlichen Raum

Auch Bewohner von Pflegeeinrichtungen müssten sich, wenn sie das Haus verlassen haben und Kontakt mit Dritten hatten, testen lassen, Mitarbeiter mindestens einmal pro Woche. Ausgeweitet wird auch die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung: Diese besteht nun im gesamtem öffentlichen Raum, wo sich Menschen begegnen. Der Ausschank und Konsum von Alkohol wird im gesamten öffentlichen Bereich verboten. Die Allgemeinverfügung tritt am 11. Dezember in Kraft.

Landrat appelliert

Landrat Matthias Damm ( CDU) appelliert an die Menschen angesichts der kritischen Situation in den Kliniken diese Regeln einzuhalten und Kontakte zu minimieren. „Weiterhin haben wir hohe Zahlen an Fällen und die Krankenhäuser sind jetzt schon in einer kritischen Situation. Man muss es deutlich sagen: Es geht um die Gesundheitsversorgung für uns alle. Es kann jedem von uns passieren, dass wir sie ganz schnell und im hohen Maße benötigen – daher: Bitte halten Sie sich an die aktuellen Regelungen und beachten Sie die Hygiene“, sagt Damm.

