Corona: Polizei entfernt Zwickauerin aus Mobendorf wegen Ausgangsbeschränkung

Mobendorf

Auch in der Region Döbeln kontrolliert die Polizei, ob sich die Leute an die Allgemeinverfügung halten. Diese begrenzt die Bewegungsfreiheit der Bürger. Im Striegistaler Ortsteil Mobendorf trafen Einsatzkräfte am Dienstag gegen 00.50 Uhr eine alkoholisierte 21-Jährige aus dem Landkreis Zwickau an, die gegenüber den Beamten mitteilte, einen Freund in Mobendorf zu besuchen. Die Beamten brachten die junge Frau letztlich heim und fertigten eine Anzeige gegen die deutsche Staatsangehörige.

„Die Polizei erreichten zahlreiche Hinweise von Bürgern, wonach sich einzelne Personen offenbar nicht an die in der Allgemeinverfügung festgelegten Beschränkungen hielten. Zudem kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten der Polizeidirektion Chemnitz bei der Streifentätigkeiten Personen, um die Einhaltung der Allgemeinverfügung nach dem Infektionsschutzgesetz zu gewährleisten“, so Andrzej Rydzik, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Die Strafvorschrift im Infektionsschutzgesetz sieht bei Verstößen gegen die Allgemeinverfügungen der Bundesländer Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren vor. Zwickau gilt als Corona-Hochburg im Freistaat. Hier gab es bereits Tote.

Von daz