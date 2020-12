Sie hatten keinen triftigen Grund und sind aus unterschiedlichen Hausständen: Fünf junge Leute trafen sich am Sonnabend in Roßwein und verstießen damit gegen die Corona-Schutz-Regeln. Nun gibt es Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Die Zahl der Corona-Nachweise in Mittelsachsen steigt auf 5266. Der Inzidenzwert liegt jetzt bei 345.