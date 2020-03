Corona: REWE Leisnig liefert Lebensmittel nach Hause – und wer noch?

Region Döbeln

Einkaufen in Zeiten von Corona – das gehört zu den Notwendigkeiten, für welche die Bürger das Haus verlassen dürfen – wie immer. Doch wie sieht es aus für Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören oder gar in Quarantäne sind: Können sie Lebensmittel geliefert bekommen?

Bei REWE in Leisnig funktioniert das. Den Lieferdienst bietet Michael Alscher seit vier Jahren an, etwa für Schulen, Kindergärten und zirka zwanzig Einzelhaushalte. „Selbstverständlich tun wir das auch jetzt“, sagt der Unternehmer.

Im Jahr 2016 begann alles mit Bestellzetteln. Lieferumfang und ein Zeitfenster sind vermerkt. Letztlich sind es bekannte, in der Umgebung wohnende Kunden. Geliefert werde bevorzugt ins Postleitzahlengebiet Leisnig.

Mit Zettel oder Online

„Es liefe auch jetzt mit Zettel“, sagt Alscher, weil er weiß: Gerade ältere Menschen haben es nicht mit dem Internet. „Sie brauchen Unterstützung. Und das schaffen wir.“ Einmal persönlich bei REWE vorbei schauen, vielleicht vorher anrufen unter 034321/683 618, und es wird eine Lösung gefunden.

Der Lieferservice ist online unter der Adresse www.REWE.de/Michael-Alscher zu erreichen. „Wer sich dort registrieren lässt, erhält innerhalb von 24 Stunden eine Antwort.“

Alscher sagt auch: „Beim Lieferdienst greifen wir auf den gleichen Warenbestand zurück, der uns im Markt zur Verfügung steht. Ist etwas wegen Hamsterkäufen gerade nicht am Lager, gibt es das auch nicht über den Lieferservice.“

Nicht für einfach nur Bequeme

Alscher weiter: „So lange wir noch wegen möglicher Viren-Übertragungen vorsichtig sein müssen, bieten wir den Service vorrangig für in Quarantäne befindliche oder ältere Menschen an. Die haben es nötig, dass man ihnen ein Problem abnimmt.“ Personell wäre der Lieferdienst zu stemmen, Alscher: „Momentan befassen sich drei Mitarbeiter damit. Wir könnten umorganisieren.“

Bioladen Einklang ist dabei

Mit dem Bioladen Einklang in Döbeln zeigt ein kleines Geschäft, dass es ohne online-Plattform geht: An der Kasse hängt ein Zettel. Darauf steht: „Wir wollen ältere und gefährdete Menschen schützen...“ Die Bestellung für den Wocheneinkauf werde telefonisch entgegen genommen und nach Hause gebracht. „Bieten Sie auch Ihren Nachbarn und Bekannten Hilfe an“, heißt es weiter.

Inhaber Martin Weißflog: „Ältere oder aus gesundheitlichen Gründen gefährdete Menschen sollen nicht dazu gezwungen sein, zum Einkauf nach draußen zu gehen. In unserem Kundenkreis ist das überschaubar, wer das ist. Wir wollen nicht, dass es sich einfach nur jemand bequem macht, während andere wirklich die Unterstützung benötigen.“

Marktkauf liefert nicht

„Selbst Waren ausliefern, das kriegen wir personell nicht gelöst“, sagt Sven Flößner, Geschäftsführer bei Marktkauf in Döbeln. Für soziale Einrichtungen wie Kinderheime arbeiten die Mitarbeiter Bestelllisten ab. So etwas könnte sich Sven Flößner vorstellen, wenn etwa Kirchgemeinden oder Initiativen für viele ältere Mitbürger einkaufen und die Waren selbst an die Tür bringen.

Kaufland an Grenzen

„Einen Lieferservice können wir nicht anbieten. Da stoßen unsere Kaufland-Märkte in Döbeln und Waldheim personell an Grenzen“, sagt Andrea Kübler von der Unternehmenskommunikation der Kaufland Stiftung & Co. KG. Selbstverständlich können privat organisierte Einkaufsservices, wie Mitglieder der Kirchengemeinde, bei Kaufland einkaufen“, sagt sie. Zu klären sei, wie sich diese Einkaufsservices legitimieren, denn den Hausleitern steht es frei, Produkte, die von Hamsterkäufen betroffen sind, zu rationieren. Wichtig sei, sich vorher im Markt anzumelden.

Stadt Döbeln liefert Herzensbox

Die Stadt Döbeln liefert die Herzensbox von Obstland an hilfsbedürftige Bürger der Stadt aus. Damit schließt sich die Stadtverwaltung der von Sachsenobst und Wohnungsgenossenschaft Fortschritt gestarteten Aktion an. „Wir halten das für ein gutes Angebot für Menschen, die Hilfe benötigen und unterstützen das“, sagt Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU).

Bei der Obstland-Herzensbox handelt es sich um einen nicht zu großen Pappkarton mit regionalen Produkten zum Preis von 20 Euro. „Bestimmte Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln, Reis oder Nudeln können variieren. Ansonsten befinden sich Eier, Wurst und Suppe im Glas, ein Brot, eine Nascherei, Äpfel und Säfte in der Box“, erklärt Sachsenobst-Vorstand Mathias Möbius. Während es sich bei letzteren um Obstland-Produkte handelt, stammt der andere Inhalt von anderen Herstellern der Region.

Bestellen über Bürgertelefon

Wenn ältere oder in Quarantäne befindliche Menschen in Döbeln oder den Ortsteilen das Angebot nutzen möchten, können sie das Bürgertelefon unter der Nummer 03431/579 292 anrufen. Liebhauser: „Unsere Mitarbeiter holen die Boxen bei Sachsenobst ab und liefern sie spätestens am übernächsten Tag aus. Prima wäre es, wenn die Besteller bei der Bezahlung die 20 Euro passend hätten.“

Sachsenobst-Vorstand Mathias Möbius (l.) und Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU) zeigen, welche Produkte sich in der Herzensbox befinden. Quelle: Olaf Büchel

Von sro/ T.S./obü