Corona-Radius: Wo dürfen die Döbelner noch hin?

Region Döbeln

Der Kühlschrank ist leer und muss aufgefüllt werden – oder vielleicht lädt das Wetter zu einem Spaziergang in freier Natur ein. Doch in welchem Umkreis darf man sich überhaupt bewegen? Diese Frage stellen sich viele DAZ-Leser und ärgern sich über unterschiedliche Aussagen zum 15-Kilometer-Radius der Corona-Verordnung. Auch Erhard Petzold ist verunsichert. „ Bundeskanzlerin Merkel hat gesagt, dass dieser Radius ab der Stadtgrenze gilt. Anderswo heißt es wieder, dass der Radius von der Wohnung aus gemessen wird. Was gilt denn nun?“, möchte der 82-Jährige wissen.

Für manche Quelle: Repro: Sven Bartsch

Anzeige

Tatsächlich hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) am Beispiel von Berlin erklärt, dass dort der Radius ab der Stadtgrenze gilt. In Sachsen ist das anders geregelt. Zum Einkaufen von Lebensmitteln oder anderen Waren des täglichen Bedarfs darf man sich in einem Umkreis von 15 Kilometern bewegen. Diese Entfernung zählt von der eigenen Wohnungstür oder von der Arbeitsstelle aus. Zudem kann man sich für Sport und Bewegung im Freien im Umkreis von 15 Kilometern seines Wohnbereiches bewegen. „Da kann man natürlich auch spazieren gehen“, sagte ein Ministeriumssprecher auf DAZ-Anfrage.

Bußgeld wird fällig

Wer sich nicht an diese Vorschriften hält, zu denen aktuell auch ein nächtliches Ausgangsverbot in der Zeit von 22 bis 6 Uhr gehört, muss mit einem Bußgeld rechnen. Für das Verlassen der Wohnung ohne einen triftigen Grund werden beispielsweise 60 Euro fällig.

Doch wird das überhaupt kontrolliert? Zuständig für Kontrollen ist zuerst die Polizei. Die Beamten der Polizeidirektion Chemnitz und für den Altkreis Döbeln speziell die Polizisten des Döbelner Reviers kontrollieren die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung bei ihrem täglichen Dienst. „Spezielle und reine Corona-Kontrollen gibt es im Moment nicht“, erklärt Jana Ulbricht, Sprecherin der PD Chemnitz. Noch im Dezember hatte es im Kurort Seiffen und jüngst in Oberwiesenthal Schwerpunkt-Kontrollen gegeben. „Nichts desto trotz prüfen wir eingehende Hinweise und führen bei eigenen Feststellungen entsprechende weitere Kontrollen durch“, sagt Ulbricht. Im Zuge einer solchen Personenkontrolle würde beispielsweise die Einhaltung der Vorschriften zu den Ausgangsbeschränkungen beziehungsweise der Ausgangssperre überprüft.

Verstöße gegen Ausgangssperre

Die Anzahl von festgestellten Verstößen sei insbesondere im Bereich Döbeln überschaubar. Jana Ulbricht: „Seit Jahresbeginn mussten durch das Revier Döbeln drei Verstöße im Zuge eines Bußgeldverfahrens angezeigt werden, zwei davon waren Verstöße gegen die Ausgangssperre. Hinzu kamen neun mündlich ausgesprochene Verwarnungen.“ Im Zuge eines Einsatzes wegen einer Versammlung seien weitere zwei Bußgeldverfahren sowie acht mündliche Verwarnungen dokumentiert.

In Einzelfällen habe die Polizei auch Personenansammlungen oder Partys beenden müssen. Konkrete Beispiele für Mittelsachsen nennt die Polizeisprecherin nicht und verweist auf die tägliche Medieninformation der PD Chemnitz.

Radiusrechner im Internet

„Im Großen und Ganzen hält sich die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung an die Bestimmungen. Im Kontakt mit der Bevölkerung verfolgen wir insbesondere den kommunikativen Ansatz“, erklärt Jana Ulbricht. In Gesprächen würden die Beamten auf die momentanen Notwendigkeiten der Einschränkungen hinweisen und so auch auf die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen hinwirken. Das betreffe insbesondere die Abstandsregelungen und die Regelungen zur Mund-Nasen-Bedeckung, die schon seit geraumer Zeit unverändert gelten. Es bleibe dabei nicht aus, dass die Polizisten Ordnungswidrigkeitsanzeigen erstatten.

Doch wie weit können sich die Döbelner und alle anderen in der Region tatsächlich bewegen, wenn sie sich an der frischen Luft die Füße vertreten möchten? Mit Hilfe von Kartenradiusrechnern kann sich jeder im Internet seinen persönlichen Bewegungsradius anzeigen lassen. Die Döbelner können sich innerhalb des 15-Kilometer-Radius (siehe Karte oben) zum Beispiel bis zur Talsperre Kriebstein (Anfahrt über Kriebstein) im Süden, bis nach Klosterbuch und Leisnig im Westen oder bis Altzella im Südosten bewegen. Ein Ausflug nach Hainichen, in den südlichen Zellwald, nach Oschatz oder in den Wermsdorfer Forst ist allerdings nicht möglich. Diese Ziele liegen bereits außerhalb des 15-Kilometer-Radius.