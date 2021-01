Corona – Region Döbeln kann sich freuen: Es gibt Elternbeiträge zurück

Region Mittelsachsen

Seitdem im Landkreis Mittelsachsen Menschen auf das Corona-Virus getestet werden, wurde es bei insgesamt 11 795 Personen nachgewiesen. Dies geht aus der aktuellen Meldung vom Gesundheitsamt des Landratsamtes Mittelsachsen hervor (Stand Sonntag 10. Januar 2021, 12 Uhr) Am Tag zuvor waren es noch 11 739 nachgewiesene Fälle.

In Döbeln wurden demnach seit Beginn der Zählung 2079 Positiv-Testungen gezählt, in Freiberg 5246 und in Mittweida 4470.

Während die Zahl der Nachweise insgesamt steigt, sank am Sonntag im Vergleich zum Vortag die Zahl der stationär behandelten Personen auf 130 von tags zuvor 163. Beatmet werden müssen zur Zeit 24 Patienten. Die Zahl der bisher verstorbenen Personen liegt weiterhin bei 200. Der Inzidenzwert ist am Wochenende unter die 300er Marke gesunken und liegt jetzt bei 287,1. Für den Sonnabend hatte das Robert-Koch-Institut noch einen Wert von 304,5 errechnet.

Am Freitag wurde für Sachsen beschlossen: Eltern, die ihr Kind wegen des Lockdowns nicht in Krippe, Kindergarten, Hort oder eine Kindertagespflege bringen können, sollen keine Elternbeiträge entrichten müssen. Das geht aus einer gemeinsamen Medieninformation des Staatsministeriums der Finanzen, des Staatsministeriums für Kultus, des Sächsischen Städte- und Gemeindetages und des Landkreistages hervor und gilt ab dem heutigen Montag. Die Sächsische Staatsregierung und die Kommunalen Spitzenverbände einigten sich auf eine einheitliche Regelung für die Erstattung von Elternbeiträgen. Die Befreiung von den Entgelten gilt allerdings nur, wenn die Notbetreuung nicht in Anspruch genommen wird.

Für den Zeitraum vom 14. Dezember 2020 bis 17. Januar 2021 wird ein Monatsbeitrag pauschal erstattet. Bei fortgesetzter Schließung soll die Entlastung der Eltern über Beitragserstattungen fortgesetzt werden, für jede Woche zu einem Viertel des jeweiligen Monatsbetrages. Die Kosten werden von Kommunen und Freistaat jeweils hälftig aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleiches sowie dem Corona-Bewältigungsfonds finanziert. Die Vereinbarung steht noch unter dem Zustimmungsvorbehalt des Sächsischen Landtags.

Von daz/sro