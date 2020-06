Corona: Roßweiner Grundschule bleibt weiter geschlossen

Roßwein

Noch bis zum 3. Juli wird die Grundschule in Roßwein geschlossen bleiben und nur im Notbetreuungsbetrieb laufen. Dazu hat sich die Stadt in Abstimmung mit den Ämtern entschlossen. Nach Bekanntwerden der Corona-Infektion einer Horterzieherin und zweier Schüler am vergangenen Freitag war die Schule zunächst bis 30. Juni geschlossen und es sind umfangreiche Test im Umfeld der Betroffenen durchgeführt worden. Bis Freitag konnten keine weiteren Infektionen festgestellt werden.

Obwohl dies eine gute Nachricht ist, wird die Schließung verlängert. „Die Verantwortung liegt bei uns“ sagte Bürgermeister Veit Lindner. Und auf ein paar Tage länger komme es nun auch nicht mehr an. „Wir denken, im Sinne aller Eltern zu handeln, wenn der Notbetrieb von Grundschule und Hort noch verlängert wird.“ Eine Begründung dafür ist auch, dass die Quarantäne für den betroffenen Personenkreis bis zum 3. Juli gilt.

Damit können alle Grundschüler am 6. Juli zurückkommen, gleiches gilt für die Hortkinder. Und auch für den Kindergarten in Niederstriegis gibt es eine Sonderregelung. Normalerweise kehren die Einrichtungen mit der neuen Coronaschutz-Verordnung ab 30. Juni wieder zum regulären Betrieb zurück. Nicht so die Kita Striegiszwerge, da es dort ein Geschwisterkind aus dem Grundschulumfeld gibt, für das die Quarantäneauflagen ebenfalls am 3. Juli enden.

In der Grundschule seien alle darauf bedacht, sich an die herrschenden Abstandsregeln zu halten, sagt Schulleiterin Michaele Roßberg. Der Notbetrieb laufe sehr geregelt. Bürgermeister Veit Lindner bittet auch alle anderen Roßweiner, trotz neuer Lockerungen mit der neuen Coronaschutzverordnung ab 30. Juni lieber einmal mehr einen Mund- und Nasenschutz zu tragen, sich regelmäßig die Hände zu waschen und zu desinfizieren und auf die Einhaltung der Mindestabstände zu achten.

Im Zusammenhang mit den Corona-Geschehen in Augustusburg haben die Tests am Freitag noch einmal vier neue Fälle ergeben.

Von Manuela Engelmann-Bunk