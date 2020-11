Corona: Roßweiner Pflegeheim geschlossen – Bewohnerin positiv getestet

Roßwein/Döbeln/Mittelsachsen

Das Seniorenpflegeheim der Diakonie in Roßwein hat einen ersten Coronafall. Eine Bewohnerin der Einrichtung war bereits am Mittwoch bei der Aufnahme in eine Klinik bei einem Schnelltest positiv getestet worden. Das Ergebnis bestätigte sich am Donnerstag bei einem zweiten Test, wie Thomas Richter, Geschäftsführer der Diakonie Döbeln, informierte. Die Bewohnerin war laut Richter nicht wegen Corona, sondern einer anderen Behandlung ins Krankenhaus gekommen.

Thomas Richter bedauert, dass sich die Bewohnerin „trotz intensiver hygienischer Maßnahmen und umgesetzter Hygienekonzepte“ mit Covid 19 infiziert hat. Als Sofortmaßnahme habe die Diakonie eine räumliche Trennung im Haus zwischen den Wohnbereichen veranlasst. „Weiterhin schlossen sich die Türen des gesamten Pflegeheimes für die Öffentlichkeit. Zum Schutz vor weiteren Ansteckungen sahen wir uns zu diesem Schritt gezwungen“, erklärt Richter.

Anzeige

Tests in Arztpraxis

Freitagmorgen waren zwölf direkt betroffene Mitarbeiterinnen des Pflegeheimes „ Berta Börner“ in einer Arztpraxis auf Corona getestet worden. Noch dieses Wochenende werde mit den Ergebnissen gerechnet. Eine kurzfristige Testung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch das Gesundheitsamt zu organisieren, sei laut Richter nicht möglich gewesen: „Die Kapazitäten dort waren erschöpft.“ Für den kommenden Dienstag seien nun weitere Tests geplant. Diese sollen mit Heimbewohnerinnen und Bewohnern aus dem Umfeld der positiv getesteten Frau und auch mit weiterem Personal erfolgen.

Pflegeheim geschlossen

„Im Rahmen dieser Krisensituation haben wir feststellen können, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwar betroffen aber hoch professionell reagiert haben. Vor dem enormen Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir höchsten Respekt“, erklärt der Diakonie-Geschäftsführer.

Die Abläufe im Roßweiner Seniorenpflegeheim „ Berta Börner“ seien der Situation angepasst worden. Die Diakonie bittet dafür um Verständnis. Thomas Richter: „Die Häuser bleiben durch eine behördliche Anordnung bis auf weiteres für die Öffentlichkeit geschlossen.“

60 Fälle mehr in Mittelsachsen

In Mittelsachsen ist die Zahl der Menschen, die sich seit März mit dem Corona-Virus infiziert haben, auf 1723 gestiegen (Stand Sonnabend 13 Uhr). Das ist ein Zuwachs im Vergleich zum Vortag von 60 positiven Fällen. Aufgeschlüsselt auf die Altkreise stellen sich die Fallzahlen so dar: Region Freiberg 866 (+28), Region Mittweida 600 (+28) und Region Döbeln 257 (+4). Die Zahl der Personen, die in mittelsächsischen Kliniken behandelt werden, beträgt weiterhin 69. Davon müssen sieben Personen beatmet werden.

Von Olaf Büchel